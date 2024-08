Sonniges Hochsommerwetter in Llubí: Die kommende Woche verspricht Hitze und klare Himmel (11.8.2024)

Hochsommer in Llubí: Eine heiße Woche steht bevor

Der August zeigt sich auf Mallorca von seiner heißesten Seite, und besonders in Llubí erwarten uns in den kommenden Tagen Temperaturen, die das Thermometer zum Glühen bringen. Freuen Sie sich auf eine Woche voller Sonnenschein und klarer Himmel, die perfekte Zeit für Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien.

Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 38°C

Beginnend mit dem heutigen Montag, dem 11. August 2024, hat sich das Wetter in Llubí für eine Woche voller Sonnenschein entschieden. Bei Temperaturen, die am heutigen Tag Höchstwerte von satten 36°C erreichen, sollte definitiv an Sonnenschutz und ausreichend Flüssigkeitszufuhr gedacht werden.

Am Dienstag klettern die Temperaturen sogar auf 37°C, und es bleibt weiterhin klar am Himmel. Die Hitze setzt sich am Mittwoch fort mit dem bisherigen Wochenrekord von 38°C bei strahlendem Sonnenschein und schwachen Windverhältnissen.

Leichte Abkühlung und erste Wolken

Am Donnerstag zeigt sich eine leichte Abkühlung mit 36°C und vereinzeltem leichten Regen, der für eine kurze Erfrischung sorgen kann. Doch die südliche Sonne bleibt dominant, die Wolken sind nur vorübergehend. Mit dem Freitag kommt eine merkbare Abkühlung auf 32°C und das Bild einer teils bewölkten Landschaft, was die Bewohner und Besucher Llubís sicherlich als angenehme Unterbrechung der Hitze empfinden werden.

Das Wochenende wird wieder klar und heiß

Das Wetter am Samstag kehrt zu klarem Himmel zurück und die Temperaturen steigen wieder auf 35°C. Perfekte Bedingungen also, um Mallorcas Natur oder die Strände zu genießen. Der Sonntag setzt einen weiteren Höhepunkt mit 37°C und strahlendem Sonnenschein, ebenso der Montag, trotz ein paar zerstreuter Wolken.

Wichtig: Schutz vor der Sonne nicht vergessen

Bei solch hohen Temperaturen und starker Sonnenstrahlung ist es wichtig, dass Sie sich und Ihre Haut schützen. Denken Sie an ausreichenden Sonnenschutz, Kopfbedeckung und das regelmäßige Trinken von Wasser. Genießen Sie die herrlichen Sommertage in Llubí, aber bleiben Sie gesund und sicher!

