Strahlende Sonne & milde Brisen: Dein 7-Tage-Wetterbericht für Llucmajor, Mallorca (11.8.2024)

Ein sonniger Ausblick: Llucmajor begrüßt den August mit klarem Himmel

Wer in den kommenden Tagen einen Besuch in LlucmajorLlucmajor auf der wunderschönen Insel Mallorca plant, darf sich auf einen strahlenden Sonnenschein und angenehme Temperaturen freuen. Unsere aufmerksame Wetterbeobachtung verspricht eine Woche, in der das klare und warme Wetter einladend wirkt, um die Vielfalt dieser Region zu erkunden.

Heiteres Wetter am Anfang der Woche

Am Montag, den 11. August 2024, und Dienstag, den 12. August 2024, präsentiert sich das Wetter in Llucmajor mit einem wolkenlosen Himmel und einer maximalen Temperatur von 33 Grad Celsius. Mit einem sanften Wind, der mit gerade mal 5 bzw. 6 km/h weht, und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bzw. 43 Prozent verspricht der Beginn der Woche ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien.

Kleiner Temperaturrückgang zur Wochenmitte

Die zu erwartende Abkühlung ist minimal, doch am Mittwoch, den 13. August 2024, könnte das Thermometer auf 31 Grad Celsius sinken, was immer noch für eine sommerliche Stimmung sorgt. Die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 47 Prozent, während die Windgeschwindigkeit bei angenehmen 6 km/h bleibt.

Wolkenspiel und laue Winde

Eine kleine Abwechslung im blauen Himmel erwartet die Llucmajor-Besucher am Donnerstag, den 14. August 2024, und Freitag, den 15. August 2024. Gebrochene Wolken sammeln sich am Himmel, aber die Temperaturen halten sich weiterhin bei 32 bzw. 30 Grad Celsius. Mit leicht erhöhten Windgeschwindigkeiten von 8 und 9 km/h bleibt es dennoch eine perfekte Zeit, um die sommerliche Atmosphäre zu genießen.

Ausklang der Woche in Bestform

Das Wochenende nähert sich mit einer Rückkehr zu klarem Himmel und Temperaturen von 33 bzw. 31 Grad Celsius am Samstag, den 16. August 2024, und Sonntag, den 17. August 2024. Die sanften Winde und die behagliche Luftfeuchtigkeit setzen dem sommerlichen Erleben in Llucmajor die Krone auf.

Wolkenbildung zum Wochenstart

Die neue Woche beginnt mit einigen Wolken am Montag, den 18. August 2024, allerdings bleibt es mit 31 Grad Celsius warm. Der Wind zeigt sich mit 6 km/h weiter milde, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 44 Prozent.

Ob Sie die Zeit am Strand verbringen, die historischen Sehenswürdigkeiten erkunden oder in den Genuss der lokalen Gastronomie kommen möchten – das Wetter in Llucmajor ist Ihr perfekter Begleiter. Ziehen Sie also los und genießen Sie die Sonne Mallorcas, während Sie in dieser traumhaften Kulisse entspannen oder auf Entdeckungsreise gehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:34:34. +++