Strahlender Sonnenschein und klare Nächte: Das Wetter in Pollença vom 11. bis 18. August 2024 (11.8.2024)

Sonne pur in Pollença: Eine Woche voller Sommerglanz

Während der heißen Sommermonate sehnt man sich oft nach einem perfekten Urlaubsort mit idealen Wetterbedingungen. Und genau so eine Phase steht Pollença auf Mallorca bevor. Vom 11. bis 18. August 2024 dürfen sich Einheimische und Urlauber auf eine Woche freuen, die mit viel Sonnenschein und angenehmen Temperaturen lockt – beste Voraussetzungen für entspannte Tage am Strand und laue Abende in den lokalen Restaurants.

Der Wettercharakter der kommenden Tage

Clear Sky-Tage dominieren die Wetterlage in Pollença. Bereits zu Wochenbeginn, am 11. August, wird das Wetter von einem klaren blauen Himmel geprägt sein. Das Thermometer klettert auf angenehme 30 °C, und leichte Winde mit 5 km/h sorgen für eine sanfte Brise. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 53 %, und der Luftdruck steht stabil bei 1016 hPa. Sonnenanbeter und Frühaufsteher können einen Sonnenaufgang um 4:56 Uhr bewundern und den Tag bis zum Sonnenuntergang um 18:50 Uhr in vollen Zügen genießen.

Die Tage darauf zeigen sich ähnlich strahlend. Am 12. August wird es mit 31 °C noch ein wenig wärmer, und die Sonne verwöhnt die Insel erneut ohne Unterbrechung. Die Winde sind leicht verstärkt, aber mit 6 km/h immer noch dezent. Am 13. August erreichen wir mit 33 °C den Höhepunkt der Wärmephase, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 45 % – optimal für Aktivitäten an der frischen Luft und Auszeiten am Wasser.

Der 14. August bringt eine leichte Abwechslung: Zarte Regentropfen begleiten die sonst so klare Woche. Die Prognose von 31 °C und leichte Böen von 7 km/h kündigen einen erfrischenden Umschwung an. Der Regen wird jedoch nicht von Dauer sein, denn schon am 15. August zeigen sich nur noch vereinzelte Wolken am Himmel, und die Temperaturen halten sich bei lebensfrohen 29 °C.

In den darauf folgenden Tagen setzt sich das ideale Ferienwetter fort. Vom 16. bis zum 18. August bleibt der Himmel größtenteils klar, und die Temperaturen schwanken zwischen 30 °C und 33 °C. Mit einer leichten Brise, geringer Luftfeuchtigkeit und wenig Bewölkung schließt sich eine wundervolle Woche, die von Sonnenstrahlen und sommerlicher Freude geprägt sein wird.

Fazit: Die Wetteraussichten für Pollença stehen ganz im Zeichen des Sommertraums. Mit überwältigend vielen Sonnenstunden und nur kurzen Unterbrechungen durch sanften Regen erwartet die Besucher eine Zeit, in der Mallorcas Naturschönheiten und die entspannte mediterrane Lebensart besonders intensiv erlebbar sind.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:39:03. +++