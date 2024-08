Strahlender Sonnenschein und sommerliche Temperaturen: Die Wetterprognose für Maria de la Salut (11.08.2024 bis 18.08.2024)

Exklusiver Wetterbericht für Maria de la Salut: Eine Woche voller Sonne

Die kommende Woche in Maria de la SalutMaria de la Salut steht ganz im Zeichen des sommerlichen Hochs. Freuen Sie sich auf strahlenden Sonnenschein, der die Herzen der Inselbesucher und Einheimischen höher schlagen lässt. Zwischen dem 11. August und 18. August 2024 dürfen wir uns auf eine Periode mit stabilen Wetterverhältnissen einstellen, die ideale Voraussetzungen für alle Outdoor-Aktivitäten und Entspannung am Strand von Mallorca schaffen.

Die Wetteraussichten für die Woche vom 11. bis 18. August 2024

Zum Wochenauftakt am Montag, den 11. August, können wir uns auf klaren Himmel und eine maximale Tagestemperatur von 35°C einstellen. Bei einer sanften Brise von 6 km/h und niedriger Luftfeuchtigkeit von nur 29% ist die Hitze durchaus angenehm zu ertragen. Der Tag beginnt mit einem frühen Sonnenaufgang um 4:56 Uhr und klingt aus mit einem malerischen Sonnenuntergang um 18:49 Uhr.

In den nachfolgenden Tagen setzt sich dieser Trend weiter fort. Am Dienstag und Mittwoch erwarten wir ebenfalls klaren Himmel mit Spitzenwerten von 35°C bzw. warmen 37°C. Die Abende laden mit lauen Temperaturen und weitgehend klarem Himmel zu stimmungsvollen Stunden unter den Sternen ein.

Abwechslung im Himmel verspricht der Donnerstag, der mit broken clouds ein leicht bewölktes Bild zeigt und am Freitag lassen scattered clouds die Sonne spielerisch durchblitzen. Dennoch bleiben die Temperaturen sommerlich und werden 35°C bzw. 31°C erreichen.

Das kommende Wochenende präsentiert sich ebenfalls von seiner besten Seite: Am Samstag lockt klarer Himmel, während der Sonntag mit einer leichten Bewölkung aufwartet. Mit Höchstwerten von 36°C und 37°C wird das Baden im Meer zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Wettertrend und Prognose für Maria de la Salut

Für alle, die ihre Pläne aufs Wetter abstimmen möchten, hier die tägliche Zusammenfassung:

Für gesellige Abende im Freien oder Ausflüge in die malerischen Buchten von Mallorca stellt das Wetter in der kommenden Woche die perfekte Basis dar. Genießen Sie die warmen Temperaturen, halten Sie sich am Tag ausreichend mit Flüssigkeit versorgt und nutzen Sie Sonnenschutzmittel, um die sonnigen Tage unbeschwert erleben zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:36:07. +++