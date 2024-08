Strahlendes Sommerwetter in Petra: Sonne pur und warme Temperaturen (11.8.2024)

Perfektes Urlaubswetter auf Mallorca: Petra verwöhnt mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen

Mallorcas charmantes Städtchen Petra erwartet Sie mit einer Woche voller Sonnenschein und idealen Bedingungen für Sommerfreuden. Die Wetterprognose verspricht durchgehend klaren Himmel und steigende Temperaturen, die genau das Richtige für Ausflüge und Strandbesuche sind. Lassen Sie sich von der sonnigen Stimmung anstecken und genießen Sie die beständige Wetterlage.

Herrliche Wärme und leichte Brise – Das Wetter in Petra

Vom 11. bis zum 18. August 2024 erleben Sie in Petra durchgängig warme Tage. Starten Sie in die Woche mit einer angenehmen Temperatur von 24°C, die sich mit jedem Tag auf bis zu 31°C am Ende der Woche steigert. Bei solch sommerlichen Temperaturen ist es das perfekte Wetter, um die zahlreichen Freizeitaktivitäten auf der Insel zu genießen oder einfach am Strand zu entspannen.

Windverhältnisse und Luftfeuchtigkeit – Ideale Bedingungen für Ihren Urlaub

Ein leichter Wind mit Geschwindigkeiten um die 5 km/h sorgt für die nötige Erfrischung und macht das Wohlfühlklima perfekt. Auch die Luftfeuchtigkeit hält sich zurück und liegt zwischen wohltuenden 15% und 29%. Der atmosphärische Druck bleibt stabil, wodurch sich das Wettergeschehen beruhigt und keine abrupten Änderungen zu erwarten sind.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang – Planen Sie Ihren Tag optimal

Die Sommermonate auf Mallorca sind bekannt für ihre langen Tage. Der Sonnenaufgang in Petra um circa 03:05 Uhr und der Sonnenuntergang gegen 16:20 Uhr bieten Ihnen ausgedehnte Tage, um die Schönheit der Insel in vollen Zügen auszukosten.

Ob Sie durch die engen Gassen Petras schlendern oder die malerische Landschaft Mallorcas erkunden – die klaren Himmel werden Ihre Unternehmungen von früh bis spät begleiten.

Das Wetter in Petra im Detail:

Es ist die perfekte Zeit, um die Sommerangebote Mallorcas zu genießen. Warten Sie also nicht länger und planen Sie Ihren Aufenthalt in Petra mit der Gewissheit von fantastischem Wetter!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:38:36. +++