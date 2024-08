Wetter in Sant Joan, Mallorca: Sonnige Aussichten mit klarem Himmel (11.8.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Sant Joan

Die Sonne regiert den Himmel über Sant Joan auf Mallorca, und Bewohner sowie Besucher können sich auf herrlich warme Tage freuen. Mit Temperaturen, die das Thermometer auf bis zu 35°C klettern lassen, erwartet uns eine Woche, die hauptsächlich von klarem Himmel und Sonnenschein dominiert wird. Die niedrige Luftfeuchtigkeit und ein leichter Wind bieten dabei ein angenehmes Klima für jegliche Aktivitäten im Freien.

Die Prognose für die kommenden 7 Tage

Beginnend am 11. August 2024 erwarten wir laut unserer neuesten Wetterdaten in Sant Joan Tage voller Sonne mit einer Spitze von 34°C. An diesem Tag wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 7 km/h wehen, während die Luftfeuchtigkeit bei mageren 27% liegt. Sonnenaufgang und -untergang markieren den langen Tag von 4:57 Uhr bis 18:58 Uhr, der jede Menge Gelegenheiten für Sonnenanbeter und Urlauber bereithält, das mediterrane Leben zu genießen.

Die folgenden Tage bleiben mit Temperaturen von 34°C am 12. August und leicht abfallenden 33°C am 13. August weiterhin sonnig. Die Abende können mit dem allmählichen Sonnenuntergang, der sich von 18:57 Uhr bis 18:55 Uhr erstreckt, bei einem gemütlichen Spaziergang entlang der Küste von Sant Joan vollkommen ausgenutzt werden.

Ein leichter Wandel im Wettergeschehen ist am 14. August zu beobachten, denn leichter Regen kühlt die Luft leicht auf 22°C ab. Dies bietet eine willkommene Abwechslung zur vorherigen Hitze und belebt die Natur Mallorcas. Mit einem Wind von nur 4 km/h und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 71% bleibt der Tag angenehm und bietet die Möglichkeit, die Insel in einem anderen Licht zu sehen.

Direkt im Anschluss kehrt der Sommer am 15. August mit 33°C und klarem Himmel zurück. Die Windgeschwindigkeit nimmt ein wenig zu und liegt bei 8 km/h, während der Feuchtigkeitsgehalt bei behaglichen 25% verharrt.

Der Höhepunkt der Hitze wird am 16. und 17. August mit brütenden 35°C erreicht. Hier herrscht trockenes Wetter mit relativ niedriger Luftfeuchtigkeit. Die Tage bieten perfekte Bedingungen für sämtliche Aktivitäten, die im Freien stattfinden, sei es am Strand oder bei einem Erkundungsspaziergang durch Sant Joan selbst.

Abgerundet wird die Woche mit überwiegend bewölkten Himmel am 18. August bei weiterhin hohen 33°C. Trotz der Wolken bleibt es warm, und der Wind hält sich konsequent bei 6 km/h.

Ausblick und Empfehlungen für die Besucher von Sant Joan

Für die Einwohner und Besucher von Sant Joan bietet diese Woche optimale Bedingungen, um das sommerliche Mallorca zu erleben. Ob am Strand, bei einem Besuch der lokalen Sehenswürdigkeiten oder einfach nur beim Genuss der kulinarischen Highlights der Insel – das Wetter spielt in allen Bereichen mit. Dennoch sollte man sich am 14. August auf ein wenig Regen einstellen und entsprechend vorsorgen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den aktuellsten Wetterberichten und genießen Sie Ihren Aufenthalt auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:40:19. +++