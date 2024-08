Wetter in Sóller (11.08.24 bis 18.08.24): Sonnig mit einer Chance auf leichten Regen

Das Wetter in Sóller - Hochsommerliche Hitze erwartet Sie

Die kommende Woche hält in SóllerSóller sommerliche Temperaturen und viel Sonnenschein für alle Bewohner und Besucher bereit. Wer die Hitze Mallorcas genießen möchte, wird von der aktuellen Wetterlage nicht enttäuscht werden. Doch was genau kann man in den nächsten sieben Tagen in Bezug auf das Wetter erwarten? Lesen Sie weiter, um es herauszufinden.

Temperaturen bleiben in der Spitze konstant

Die Wetterprognose für Sóller verspricht konsistente Temperaturen um die 35 Grad Celsius mit klarem Himmel von 11.08.2024 bis 13.08.2024. Eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von 3 km/h sorgt für etwas Erfrischung.

Leichte Abkühlung und Niederschlag in der Wochenmitte

Vom 14.08.2024, wird leichte Nässe erwartet. Leichter Regen kann als willkommene Abkühlung betrachtet werden, da die Temperaturen bisher kaum einen Rückgang verzeichnet haben. Die maximale Temperatur an diesem Tag liegt bei 35 Grad Celsius.

Ausblick auf die zweite Wochenhälfte - Wetterwechsel in Sicht

Ab dem 15.08.2024 zeichnet sich dann eine Wetteränderung ab. Ein paar Wolken ziehen über Sóller und die Temperaturen lassen leicht nach auf angenehme 32 Grad Celsius, begleitet von einem frischen Wind.

Die Aussichten für das Wochenende

Zum Wochenende nimmt das schöne Wetter wieder Fahrt auf, wobei am 16.08. und 17.08. klarer Himmel und eine anschließende leichte Bewölkung am 18.08. bei konstant hohen Temperaturen zu erwarten sind.

Ein Blick auf die Detailprognose für die nächste Woche:

Abschließend können sich die Einwohner und Gäste in Sóller auf eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen mit einer kurzen Unterbrechung durch leichten Regen freuen. Es ist der perfekte Zeitraum, um die vielen Freizeitmöglichkeiten Sóllers in vollsten Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:44:17. +++