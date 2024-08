Wetteraussichten für Palma: Strahlender Sonnenschein und leichte Abkühlung (11.8.2024)

Sommerliches Wetter setzt sich in Palma fort

Die kommende Woche verspricht auf Palma de MallorcaPalma ausgezeichnetes Sommerwetter, das von klarem Himmel und warmen Temperaturen dominiert wird. Die Stadt erwartet strahlenden Sonnenschein, der die perfekte Gelegenheit bietet, um die Strände der Insel und die pulsierende Kultur Hauptstadt Mallorcas zu genießen.

Überblick über das Wetter in Palma vom 11.08.2024 bis 18.08.2024 Es ist die ideale Zeit, um Freizeitaktivitäten im Freien zu planen oder einfach im malerischen Stadtzentrum zu flanieren und die lokale Gastronomie zu erkunden. An allen Tagen lässt sich ein klarer Himmel und stetiges Thermometer um die 32°C bis 34°C vorhersagen, mit nur geringen Schwankungen in der Temperatur.

Leichte Brise und geringe Niederschläge vorausgesagt

Der Wind bleibt über den Prognosezeitraum moderat und trägt zur angenehmen Erleichterung bei der Hitze bei, während er auch für eine leichte Brise an Mallorcas Küsten sorgt. Mit Windgeschwindigkeiten um die 4 bis 6 km/h bleiben stärkere Böen aus, was das Meer für Wassersportarten und entspannte Bootsfahrten ideal macht.

Ein kurzer Regenschauer könnte am 14.08.2024 für eine erfrischende Unterbrechung sorgen, aber der Großteil der Woche verspricht ununterbrochenen Sonnenschein.

Feuchtigkeit und Luftdruck – Komfortable Bedingungen vorausgesagt

Trotz der sommerlichen Temperaturen hält die Feuchtigkeit sich zurück und erreicht lediglich Spitzenwerte um die 44%, was insgesamt für angenehme atmosphärische Bedingungen sorgt. Der Luftdruck bewegt sich um die 1012 bis 1017 hPa, was auf ein stabiles Wetterbild schließen lässt.

Genießen Sie die längsten Tage des Sommers

Der Sonnenaufgang in Palma wird in dieser Woche früh erlebt. Beginnend um 4:58 Uhr am 11.08.2024 und sich nur gering auf bis zu 5:4 Uhr in den folgenden Tagen verschiebend. Für Nachtschwärmer bietet sich ein langer Abend mit Sonnenuntergängen, die bis kurz vor 19 Uhr die Tage ausklingen lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:38:02. +++