Wetterprognose für Lloseta, Mallorca: Sommerglut und erfrischender Lichtregen (11.8.2024)

Heiße Tage und laue Abende in Lloseta: Die Wetteraussichten

Mit der Sonne im Herzen und der Wärme auf der Haut erleben die Bewohner und Besucher von LlosetaLloseta auf Mallorca aktuell die Sommerzeit in ihrer vollen Pracht. Die sengende Mittelmeersonne verwandelt die idyllische Inselumgebung in ein sommerliches Paradies mit kühlen Nächten und klarem Himmelsblau am Tage.

Sommerwetter vom Feinsten: Prognose für die Woche vom 11.08.2024 bis 18.08.2024

Zum Auftakt der neuen Woche erwartet Einheimische und Urlaubsgäste am 11. August 2024 ein wahrlich atemberaubendes Wetter. Ein wolkenloser Himmel sowie Temperaturen, die auf bis zu 37°C klettern, werden durch eine leichte Brise mit nur 3 km/h und eine niedrige Luftfeuchtigkeit von gerade einmal 17% begleitet. Dieses Sommerwetter bietet perfekte Bedingungen, um Mallorcas Strände und Landschaft in vollen Zügen zu genießen. Der Sonnenaufgang um 4:57 Uhr verspricht dabei einen frühen Start in den Tag, der erst mit dem Sonnenuntergang um 18:50 Uhr ausklingt.

Die folgenden Tage bleiben im Zeichen des strahlenden Wetters, jedoch mit einer schrittweisen Erhöhung der Luftfeuchtigkeit auf bis zu 22% am 12. August. Die Temperaturen verharren angenehm bei ca. 37°C bis 36°C, während der Wind weiterhin sanft über Lloseta weht.

Leichte Abkühlung und Naturphänomene

Am 14. August dürfen sich Residenten und Gäste auf eine leichte Erfrischung freuen. Zarter Nieselregen kündigt sich an und bietet eine willkommene Abwechslung von der Hitze, die Termometeranzeige zeigt jetzt 36°C. Dabei bleibt der Wind moderat und die Luftfeuchtigkeit auf einem niedrigen Niveau.

Mit einem deutlichen Temperaturdrop auf 31°C und einer Zunahme der Wolken am Himmel wird der 15. August eine spürbare Veränderung in der Wetterlage bringen. Eine frischere Brise mit 6 km/h und eine steigende Luftfeuchtigkeit von 37% lassen das Wetter belebend wirken.

Ausblick: Sonnenschein und ein Hauch von Wolken

Die letzte Berichtsphase unserer Wetterprognose umfasst den Zeitraum vom 16. August bis zum 18. August. Sonnenliebhaber können aufatmen, da der klare Himmel und hohe Temperaturen um die 35°C dominieren werden, was besonders zum gemütlichen Verweilen und Sonnenbaden einlädt. Mit einer leichten Brise, konstantem Luftdruck und vereinzelten Wolken bleibt das Wetter in Lloseta stabil sommerlich.

Genießen Sie also weiterhin die warmen Tage und nutzen Sie die Gelegenheit für sommerliche Aktivitäten im Freien, während Lloseta mit seinem fantastischen Wohlfühlklima begeistert!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.8.2024, 01:33:34. +++