Wetterprognose für Selva (11.08.2024 bis 18.08.2024): Hitzewelle setzt sich fort

Sommerhitze dominiert das Wetterbild in Selva

Die kommende Woche in Selva auf Mallorca verspricht das Bild eines hochsommerlichen Spaniens zu zeichnen. Mit Temperaturen, die das Thermometer auf bis zu 37 °C steigen lassen, sollten die Bewohner und Besucher der Region ihre Tagesplanung den heißen Bedingungen anpassen.

Die Wochenwetterprognose verspricht vorwiegend heitere Tage mit klarem Himmel, was ideale Bedingungen für Abenteuerlustige und Sonnenanbeter bietet. Doch selbst bei so viel Sonnenschein ist Vorsicht geboten, denn die Hitze kann vor allem für empfindliche Personen schnell zu einer Herausforderung werden.

Stabiles und warmes Wetter vom 11. August bis zum Mittwoch

Zum Wochenbeginn am Montag, den 11. August 2024, erwartet Sie in Selva ein klarer Himmel. Höchsttemperaturen von 36 °C können Sie bei einem leichten Wind von 3 km/h genießen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt angenehme 21%, bei einem Luftdruck von 1015 hPa. Der Sonnenaufgang erfolgt früh um 4:56 Uhr, schöne lange Abende können bis zum Sonnenuntergang um 18:50 Uhr genossen werden.

Am Dienstag setzt sich das herrliche Sommerwetter fort, mit einer minimalen Steigerung auf 37 °C. Und auch am Mittwoch bleibt das Bild ähnlich bei gleichbleibender Windgeschwindigkeit.

Wetterumschwung bringt leichten Regen am Donnerstag

Der 14. August scheint der einzige Tag in der Woche zu sein, an dem die Sonne eine kurze Pause einlegt. Leichter Regen kündigt sich an, auch wenn die Temperaturen mit 36 °C weiterhin hoch bleiben. Der Wind wird kaum stören und die Luftfeuchtigkeit steigt unmerklich.

Kühleres Wochenende mit einer willkommenen Abkühlung

Ab Freitag begrüßt uns Selva mit vereinzelten Wolken und einer spürbar angenehmeren Höchsttemperatur von 32 °C. Das Wochenende klingt mit klarem Himmel aus, und die Temperaturen stabilisieren sich bei um die 35-36 °C.

Der Abschluss der Woche zeigt sich dann von seiner abwechslungsreichsten Seite: Bei 37 °C am Sonntag reißen aufkommende Wolkenfelder das zuvor klare Bild auf. Dennoch scheint der Wind weiterhin milde zu bleiben, was die Wärme erträglicher macht.

Tipps für die Woche: Denken Sie daran, sich mit ausreichendem Sonnenschutz zu versorgen und hydratisiert zu bleiben. Planen Sie nach Möglichkeit Ihre Aktivitäten in die kühleren Morgen- oder Abendstunden.

Genießen Sie das sommerliche Flair in Selva, aber vergessen Sie nicht, die Hitze stets zu respektieren und entsprechend vorbereitet zu sein.

