7-Tage-Wetterausblick für Capdepera: Sonne und vereinzelte Schauer (12.8.2024)

Wetterprognose für Capdepera - Eine Woche voller Variationen

Das idyllische Capdepera auf Mallorca erfreut sich in der kommenden Woche einer abwechslungsreichen Wetterlage, die von sonnigen Tagen bis hin zu sanften Regenschauern reicht. Urlauber und Einheimische können sich auf warme Temperaturen und spätsommerliche Atmosphäre freuen.

Sonniger Start in die Woche

Sonniger Start in die Woche Der Montag, der 12. August 2024, begrüßt uns in Capdepera mit klarem Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 28°C. Ein leichter Wind mit 5 km/h wird die perfekte Brise für einen Tag am Strand oder eine Entdeckungstour durch die Stadt bieten. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68%, während der Luftdruck bei 1013 hPa gemessen wird. Vor dem spektakulären Sonnenuntergang um 18:46 Uhr können Sie den außergewöhnlich frühen Sonnenaufgang um 4:55 Uhr genießen - ein perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten!

Stetiger Temperaturanstieg bis zur Wochenmitte

Stetiger Temperaturanstieg bis zur Wochenmitte Am Dienstag, dem 13. August, klettert das Thermometer sogar auf 29°C, erneut unter einem klaren Himmel. Der Wind frischt etwas auf und erreicht eine Geschwindigkeit von 7 km/h, bei sinkender Luftfeuchtigkeit von 58% - ideale Bedingungen für alle, die die sommerliche Hitze lieben. Der Luftdruck zeigt sich leicht verändert mit 1011 hPa. Sonnenauf- und -untergänge verschieben sich minimal, was typisch für diese Jahreszeit ist.

Leichter Regen kündigt Wetterwechsel an

Leichter Regen kündigt Wetterwechsel an Ab Mittwoch beginnt eine kleine Änderung der Wetterlage. Am 14. und 15. August kommt es zu leichtem Regen, wobei die Temperatur auf 28°C bzw. 26°C sinkt. Der Wind nimmt etwas zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h. Die Luft ist weiterhin feucht, eine Erfrischung, die viele als angenehm empfinden werden.

Milde Tage und entspannte Abende

Milde Tage und entspannte Abende In der zweiten Wochenhälfte stabilisiert sich das Wetter wieder. Mit gebrochenen Wolken und verstreuten Wolken entsteht eine angenehme Ambiente für alle, die das milde Klima Mallorcas genießen möchten. Die Temperaturen bleiben beständig warm, bewegen sich um die 26°C bis 28°C, und die Winde halten sich zurück, was entspannte Abendstunden verspricht. Am Donnerstag, Freitag und Samstag ist der Himmel größtenteils bewölkt, aber Regenschauer sind nur vereinzelt zu erwarten.

Ausklang der Woche: Sonne und Wolken im Wechselspiel

Ausklang der Woche: Sonne und Wolken im Wechselspiel Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag, der 19. August mit wechselhaftem Wetter und leichtem Regen. Trotz der Nässe bleibt es mit einer Temperatur von 26°C angenehm warm, und der Wind bei 8 km/h sorgt für Frische. Der Sonnenaufgang um 5:2 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:37 Uhr runden die Woche ab.

Capdeperas vielfältige Wetterlage bietet in dieser Woche für jeden etwas - von erholsamen Sonnentagen bis hin zu erfrischenden Regenphasen. Ein ideales Reiseziel für diejenigen, die einen entspannten und dennoch abwechslungsreichen Urlaub suchen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:26:54. +++