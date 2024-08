7-Tage-Wettertrend für Llucmajor: Sonne pur, bevor das Wetter umschlägt (12.8.2024)

Durchgehender Sonnenschein und sommerliche Höchsttemperaturen

Beginnend mit dem 12. August 2024, erlebt Llucmajor auf Mallorca eine Phase strahlenden Sonnenscheins und klarer Himmel. Die Temperaturen erreichen am Montag und Dienstag jeweils warme 32 Grad Celsius. Ein sanft wehender Wind von 6 km/h und eine relative Luftfeuchtigkeit von um die 45% schaffen ideale Bedingungen für alle Sommeraktivitäten. Der Luftdruck hält sich stabil bei etwa 1012 hPa, was ein Zeichen für anhaltendes Hochdruckwetter ist.

Leichter Wetterumschwung und Niederschlag Mitte August

Am 14. August ist leichter Regen angesagt, der jedoch nur eine kleine Abkühlung auf angenehme 31 Grad Celsius mit sich bringt. Trotzdem bleibt das Wetter weiterhin mild, während der Wind geringfügig auf 8 km/h zunimmt und auch die Luftfeuchtigkeit einen leichten Anstieg verzeichnet.

Die zweite Wochenhälfte zeigt sich in Llucmajor veränderlich. Am 15. August dürfen wir uns aufgrund von heftigen Regenfällen und einer erkennbaren Abkühlung auf 26 Grad Celsius auf einen gemütlichen Tag im Inneren einstellen. Die Windgeschwindigkeit steigert sich leicht auf 9 km/h und die Feuchtigkeit erreicht 61%, was zu einer erfrischenden Atmosphäre beiträgt.

Erholung des Wetters und Rückkehr der Sonne

Wie durch ein Wunder berappelt sich das Wetter und bietet uns ab dem 16. August erneut die Möglichkeit, die schönen Seiten des Sommers mit 29 bis 30 Grad Celsius und geringfügigem Regen zu genießen. Die Bewölkung löst sich auf und lässt vereinzelte Wolken zu, während sich der Wind und die Feuchtigkeit auf ein angenehmes Maß einpendeln.

Es ist wichtig, die Sonnenauf- und -untergangszeiten im Blick zu behalten, da sie sich um den 18. und 19. August geringfügig verschieben. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Aktivitäten entsprechend planen, um das Beste aus den langen, warmen Sommerabenden zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:32:56. +++