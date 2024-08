Aktuelle Wetterprognose für Búger: Sonne, Wolken und Regen (12.8.2024)

Sonniges Hochsommerwetter mit vereinzelten Regenschauern in Búger

Die kommende Woche hält für die Bewohner und Besucher von Búger, einem charmanten Ort auf der wunderschönen Insel Mallorca, eine abwechslungsreiche Wetterlage bereit. Bei hohen Temperaturen, die für echtes Hochsommerfeeling sorgen, dürfen sich Sonnenanbeter auf eine überwiegend klare Himmelsdecke und vereinzelte Wolkentage freuen. Doch der ein oder andere Regenschauer wird ebenfalls für eine willkommene Abkühlung sorgen.

Beginnen wir mit dem 12. August 2024, einem Tag, der von einem klaren Himmel beherrscht wird. Die Temperatur steigt auf beachtliche 35°C, und der Wind weht sanft mit nur 5 km/h. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 35% und einem Luftdruck von 1012 hPa ist es ein idealer Tag, um die malerischen Straßen Búgers zu erkunden. Sonnenaufgang und -untergang können um 4:57 Uhr bzw. 18:48 Uhr bestaunt werden.

Am 13. August begrüßt uns der Tag mit wenigen Wolken am Himmel und einer minimal höheren Temperatur von 36°C. Der Wind bleibt konstant und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf entspannte 24%. Trotz des leichten Anstiegs der Temperatur bleibt das Wetter angenehm und die Abkühlung des Meeres ruft.

Moderater Regen bringt Erfrischung

Der 14. und 15. August markieren einen Umschwung mit moderaten Regenfällen, die für eine willkommene Abkühlung sorgen. Mit 32°C am Mittwoch und 27°C am Donnerstag fallen die Temperaturen etwas, während der Wind leicht auffrischt. Für Aktivitäten im Freien sollten Regenjacken nicht vergessen werden. Doch auch der Regen wird vergehen, und so zeigt sich am 16. August wieder nur leichter Regen bei angenehmen 30°C. Ideal um die natürliche Schönheit der Insel bei einem Spaziergang zu genießen.

Frischer August beendet die Woche

Zum Wochenende hin setzt sich das unbeständige Wetter fort. Der 17. August begrüßt uns mit zerbrochenen Wolken, einer milden Temperatur von 31°C und die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 39% im behaglichen Bereich. Der 18. August verwöhnt uns noch einmal mit einer Hochtemperatur von 34°C unter einem leicht bewölkten Himmel, bevor der 19. August mit 27°C, zerbrochenen Wolken und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 56% eine frischere Note in die neue Woche bringt.

Die sommerliche Wetterpalette lädt ein zu Ausflügen in die Natur, zu Badeausflügen an die wunderschönen Küsten Mallorcas, oder einfach zum Genießen der mediterranen Atmosphäre in einem der gemütlichen Cafés Búgers. Egal, wie das Wetter sich gestaltet – es bleibt ein fantastischer Ort zum Verweilen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:24:25. +++