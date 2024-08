Aktuelle Wetterprognose für Vilafranca de Bonany: Sonne, Regen und Wolkenmix vom 12. bis 19. August 2024 (12.8.2024)

Wetteraussichten für Vilafranca de Bonany in der dritten Augustwoche

Die Bewohner und Besucher von Vilafranca de BonanyVilafranca de Bonany können sich auf eine Woche mit vielfältigen Wetterbedingungen einstellen. Während die Temperaturen überwiegend sommerlich bleiben, zeigt sich das Wetter abwechslungsreich von strahlendem Sonnenschein bis zu erfrischenden Regengüssen.

Wetterüberblick für Vilafranca de Bonany vom 12.08.24 bis 19.08.24

Zum Start in die neue Woche empfängt uns ein klarer Himmel und Temperaturen, die auf heiße 35°C klettern. Die leichte Brise mit nur 4 km/h wird das sommerliche Gefühl wahrscheinlich nicht mindern. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 34%, und der Luftdruck misst 1012 hPa. Sonnenaufgang und -untergang kündigen lange und sonnenverwöhnte Tage an, mit Lichtverhältnissen von 4:57 bis 18:47 Uhr.

Die konstant hohen Temperaturen setzen sich am 13. August fort, wobei das Thermometer auf 34°C steigt. Ein weiterer Tag mit klarem Himmel lädt zu Outdoor-Aktivitäten ein, jedoch sollte ein ausreichender Sonnenschutz nicht vergessen werden. Ein leicht auffrischender Wind bei einer Luftfeuchtigkeit von 30% sorgt für ein angenehmes Klima.

Am 14. August ist mit einer leichten Abkühlung zu rechnen, denn es werden 31°C erwartet. Zudem ziehen Wolken auf und bringen leichten Regen mit sich, was die Pflanzenwelt der Region erfreuen dürfte.

Der 15. August bringt eine deutliche Abkühlung auf 27°C und moderaten Regen, begleitet von einer angenehmen Brise. Mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 60% wird das Wetter sich deutlich verändern und für eine willkommene Erfrischung sorgen.

Auf den Regen folgt eine leichte Besserung des Wetters am 16. August mit 29°C und gelegentlichem leichten Regen. Die Wolken beginnen aufzulockern, und die Sonne wird sich wieder blicken lassen.

Die zweite Hälfte der Woche sieht eine Rückkehr zu trockeneren Bedingungen. Am 17. und 18. August können Sie gemäßigte Temperaturen von 31°C bzw. 32°C und überwiegend wolkige Himmel erwarten, die nur hin und wieder die Sonne durchlassen.

Die Wetterwoche schließt am 19. August mit milderem Wetter und Temperaturen um die 28°C. Trotz aufziehender Wolkenfelder bleibt es überwiegend trocken, und die Windverhältnisse sind mit 6 km/h angenehm.

Ob Sie also die warmen Sonnentage genießen oder die erfrischenden Regenschauer begrüßen – Vilafranca de Bonany bietet in den kommenden Tagen alles, was das Herz begehrt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:44:51. +++