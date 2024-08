Aktuelle Wettervorhersage für Sant Joan auf Mallorca: 7-Tage-Überblick (12.8.2024)

Hochsommerliches Wetter in Sant Joan

Die kommende Woche verspricht in Sant Joan, einem idyllischen Ort auf Mallorca, eine Welle sommerlicher Temperaturen und wechselhafter Wetterbedingungen. Erfahren Sie alles über das zu erwartende Wetter, von klarem Himmel bis hin zu regnerischen Aussichten.

Sonniger Start in die Woche

Der 12. August 2024 präsentiert sich in Sant Joan mit einem klaren Himmel. Temperaturen erreichen einen Hochpunkt von 34°C, während eine sanfte Brise mit nur 7 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 29% und der Luftdruck liegt bei 1012 hPa. Genießen Sie den Tag mit einem Sonnenaufgang um 4:58 Uhr und einem Sonnenuntergang um 18:57 Uhr.

Leichte Bewölkung bei warmen Temperaturen

Der folgende Tag, 13. August 2024, zeigt sich mit einer Patchwork-Decke aus Wolken am Himmel. Es bleibt warm mit Höchsttemperaturen von 32°C. Die Windbedingungen bleiben mit 7 km/h konstant, und die Feuchtigkeit steigt leicht auf 33% bei einem Luftdruck von 1011 hPa. Die Sonne zieht sich um 4:59 Uhr aus dem Nachthimmel zurück und verabschiedet sich um 18:55 Uhr.

Regen sorgt für Abkühlung

Ab dem 14. August ziehen moderate Regenschauer über Sant Joan hinweg, die die Temperaturen auf angenehme 30°C senken. Der Wind nimmt ein wenig zu und passt sich den regnerischen Bedingungen mit 10 km/h an. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 43% und einem Luftdruck von 1012 hPa sollten Sie Ihren Schirm nicht vergessen.

Wettertrend für die restliche Woche

Die zweite Wochenhälfte bleibt in Sant Joan wechselhaft. Weiterer moderater Regen ist am 15. August zu erwarten, obwohl der Wind nachlässt und nur noch 3 km/h beträgt. Am 16. August klingt der Regen ab und es gibt nur noch leichten Niederschlag bei 31°C. Bis zum Wochenende zeigen sich am 17. August wieder aufgelockerte Wolken, bevor der Regen am 18. August bei kühleren 26°C zurückkehrt.

Die Wetterwoche schließt schließlich ab mit moderatem Regen und Temperaturen um die 25°C am 19. August, was für erfrischende Tage auf der Insel sorgt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:38:36. +++