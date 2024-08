Aktuelle Wettervorhersage für Santa Maria del Camí: Die kommende Woche verspricht sonnige Ausblicke und gelegentlich regnerische Akzente (12.8.2024)

Wettertrend für Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sonnenschein mit einem Hauch von Regen

Santa Maria del Camí, das charmante Herzstück Mallorcas, präsentiert sich in der kommenden Woche von einer vielseitigen Seite – von spektakulärem strahlenden Sonnenschein bis hin zu erfrischenden Regenschauern wird alles geboten. Die Wettervorhersage für den Zeitraum vom 12. August bis 19. August 2024 verspricht Temperaturen, die sommerliche Aktivitäten unter freiem Himmel erlauben.

Das Wetter in Santa Maria del Camí: Hochsommerliche Temperaturen und klare Nächte

Der Hochsommer zeigt sich in Santa Maria del Camí mit durchweg klarem Himmel und einem Maximum an Sonnenstunden. Der 12. August 2024 wird mit 36°C den Höhepunkt der Woche markieren, begleitet von einer sanften Brise mit nur 4 km/h Wind. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 30% angenehm, und der Druck stabil. Sommerliche Abendstimmungen können bis 18:49 Uhr genossen werden, denn erst dann neigt sich der Tag mit einem malerischen Sonnenuntergang dem Ende zu.

Am 13. August dürfen sich die Bewohner und Besucher von Santa Maria del Camí ebenfalls auf einen klaren Himmel freuen. Mit 35°C bleibt es heiß, und der Wind gestaltet sich weiterhin zurückhaltend. Die Feuchtigkeit fällt leicht auf 29% und die Sonne begrüßt uns schon um 4:59 Uhr am Morgen.

Regnerische Abkühlung und gemäßigte Temperaturen

Der 14. August bringt eine moderate Abkühlung und den ersten Regen der Woche. Ein leichter Temperaturrückgang auf 33°C und lebhaftere Winde werden durch moderaten Regen ergänzt, was für eine erfrischende Abwechslung sorgt. Am 15. August bleibt der Regen erhalten, während die Temperaturen auf angenehme 26°C zurückgehen und die Luftfeuchtigkeit auf 61% steigt, was die Vegetation auf der Insel beleben wird.

Ein harmonisches Ende der Woche mit Sonne und Wolken

Nach dem regnerischen Intermezzo steigen die Temperaturen am 16. August wieder auf behagliche 30°C und der Regen lässt nach. Leichte Regenschauer und eine leichte Brise sorgen für angenehme Frische. Das Wochenende kündigt sich mit lockerer Bewölkung und Temperaturen um die 32°C an – ideales Wetter für Ausflüge in die umliegende Natur!

Zum Abschluss der Betrachtung zeigt der 19. August mit leicht bedecktem Himmel und einer Temperatursenkung auf 29°C einen sanften Übergang in die neue Woche an. Ob Sie einen Spaziergang durch die Weinberge von Santa Maria del Camí planen oder einfach den mallorquinischen Lebensstil genießen möchten, die Wetteraussichten versprechen eine ausgeglichene Mischung aus Sonne und angenehmer Kühle.

