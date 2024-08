Aktuelle Wettervorhersage für Sencelles: Sonnige Aussichten und Regentage (12.8.2024 bis 19.8.2024) (12.8.2024)

Wetter in Sencelles: Sommerliche Hitze mit klarem Himmel und anschließendem Regen

Der Sommer auf Mallorca zeigt sich von seiner abwechslungsreichen Seite, und die kleine Ortschaft Sencelles macht dabei keine Ausnahme. In der kommenden Woche dürfen sich die Einwohner und Besucher auf eine bunte Mischung aus hochsommerlichen Temperaturen, klarem Himmel und erfrischenden Regentagen einstellen.

Brütende Hitze zum Wochenstart

Montag (12.8.2024) und Dienstag (13.8.2024) präsentiert sich das Wetter in Sencelles unter einem klaren Himmel mit Temperaturen, die bis auf sengende 38°C bzw. 37°C klettern, begleitet von einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit. Ein leichtes Lüftchen von 3 km/h bzw. etwas stärker mit 6 km/h sorgt hier und da für eine willkommene Brise.

Von strahlendem Sonnenschein zu erfrischenden Sommerschauern

Am Mittwoch (14.8.2024) zeichnet sich eine Wetteränderung in Sencelles ab: Die Temperaturen fallen auf angenehmere 33°C, es ist mit moderatem Regen zu rechnen. Auch die Luftfeuchtigkeit steigt merklich an.

Der Donnerstag (15.8.2024) bleibt regnerisch, doch die Temperaturen sinken weiter auf erfrischende 27°C – eine willkommene Abkühlung nach der großen Hitze. Am Freitag (16.8.2024) sind bei 30°C leichte Regenschauer angesagt.

Heller Ausklang der Woche mit Überraschungen

Samstag (17.8.2024) und Sonntag (18.8.2024) lassen die Wolken aufbrechen und bieten bei 33°C und 34°C ein freundlicheres Gesicht mit nur vereinzelten Wolken. Ein moderater Wind mit 4 km/h bzw. 5 km/h begleitet die beiden Tage.

Zum Abschluss der Woche (19.8.2024) kühlt es sich auf 29°C ab, und die Bewölkung nimmt zu, lässt aber keinen Niederschlag mehr erwarten. Der Wind weht dabei mit 7 km/h etwas kräftiger.

Wetterdetails - Sonnenaufgang und Sonnenuntergang

Die Sonne geht die kommende Woche über Sencelles zwischen 4:58 und 5:4 Uhr morgens auf und verabschiedet sich mit romantischen Sonnenuntergängen zwischen 18:40 und 18:48 Uhr. Genießen Sie die langen Tage und die vielfältigen Wetterphänomene, die die Insel zu bieten hat.

Egal, ob Sie Ihre Freizeit draußen planen oder einfach das Inselleben genießen möchten – bleiben Sie auf dem Laufenden mit den neuesten Wettervorhersagen für Sencelles!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:42:03. +++