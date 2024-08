Aktuelle Wettervorhersage für Sineu: Erhitzte Tage und kühleres Wochenende im Blick (12.8.2024)

Heiße Sommeraussichten: Das Wetter in Sineu im Detail

Die sommerlichen Temperaturen auf Mallorca halten an, und die Wettervorhersage für Sineu lässt auf weiterhin heiße Tage hoffen. Mit einem klaren Himmel und sommerlichen Höchsttemperaturen beginnt die Woche, aber im Laufe der Tage wird ein Wandel erwartet, der den Einwohnern und Besuchern von Sineu Abkühlung verspricht.

Klare und sonnige Konditionen zu Beginn der Woche

Der Montag, der 12. August 2024, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 36°C. Eine leichte Brise von 3 km/h sorgt für ein wenig Erleichterung von der Hitze. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 27%, was für trockene Bedingungen sorgt. Der Tag beginnt früh um 4:57 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:48 Uhr.

Am folgenden Tag, dem 13. August, steigen die Temperaturen leicht auf 37°C an, und es bleibt bei einem wolkenlosen Himmel. Mit 6 km/h kommt etwas mehr Wind auf, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 21%, was die Hitze in Sineu spürbar werden lässt.

Von Hitze zu erfrischendem Regen: Die Wetterwende

Ab Mittwoch, dem 14. August, zeichnet sich eine Änderung der Wetterlage ab. Die Temperatur sinkt auf 32°C, und es kommt zu leichten Regenschauern. Der Wind nimmt leicht zu und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 7 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 40% fühlt sich das Wetter angenehmer an, und der erwartete Regen wird als willkommene Abkühlung empfunden.

Der Donnerstag bringt moderaten Regen mit einer weiteren Reduktion der Höchsttemperaturen auf 27°C. Die Feuchtigkeit steigt auf 59% während des Tages, und der Wind bleibt konstant bei 6 km/h. Das dürfte für eine deutliche Abkühlung und Erleichterung von der zuvor herrschenden Hitze sorgen.

Blick auf das Wochenende: Abwechslungsreicher Himmel und milde Temperaturen

Das letzte Drittel der Woche hält eine Mischung aus Sonne und Wolken bereit. Am Freitag, 16. August, klingen die Regenfälle ab und es bleibt bei leichtem Regen, während die Temperaturen wieder auf komfortable 30°C ansteigen. Samstag und Sonntag zeigen sich etwas wolkiger, mit gebrochenen Wolken und gemäßigten Temperaturen von 32°C bzw. 28°C – perfektes Wetter für Outdoor-Aktivitäten.

Die Tageslänge bleibt konstant, der Sonnenaufgang liegt über die Woche verteilt bei etwa 5:00 Uhr und der Sonnenuntergang bei 18:40 Uhr. So genießen Sie weiterhin lange Sommertage in Sineu.

Wetterübersicht für das gesamte Sineu

Der Sommer zeigt sich in Sineu von seiner abwechslungsreichen Seite. Es beginnt mit Hitze und klarem Himmel, geht über zu milderen Temperaturen und endet mit einer angenehmen Balance aus Sonne und Wolken. Die ideale Zeit für Urlauber und Insulaner, um das breite Angebot von Mallorca zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:42:59. +++