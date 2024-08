Aktuelle Wettervorhersage für Valldemossa: Sonnige Tage und vereinzelte Regenschauer (12.8.2024)

Wetteraussichten für Valldemossa (12.08.2024 bis 19.08.2024): Sommerhitze und Niederschläge

Die kommende Woche bietet den Bewohnern und Besuchern von Valldemossa eine abwechslungsreiche Mischung aus sonnigen Tagen und erfrischenden Regenschauern. Mit Temperaturen, die sich überwiegend um die 30°C-Marke bewegen, bleibt die sommerliche Atmosphäre auf der beliebten Baleareninsel Mallorca erhalten.

Sonniger Start in die Woche

Montag, 12.08.2024: Mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die bis zu beeindruckenden 33°C ansteigen, startet die Woche in Valldemossa besonders warm. Der Wind weht leicht mit Geschwindigkeiten von bis zu 3 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 49%, während der Luftdruck bei 1013 hPa stabil bleibt. Der Sonnenaufgang erwartet die Frühaufsteher bereits um 4:59 Uhr und bietet den perfekten Rahmen für einen Spaziergang in der aufgehenden Sonne. Der Tag klingt mit einem späten Sonnenuntergang um 18:50 Uhr aus.

Heiterer Dienstag

Dienstag, 13.08.2024: Die Wetterlage ändert sich kaum und Valldemossa wird erneut von einem klaren Himmel verwöhnt. Der PageRank wird bei komfortablen 32°C erwartet. Die Windverhältnisse bleiben ruhig mit nur 2 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 45%. Der Luftdruck nimmt ein wenig ab auf 1011 hPa. Sonnenauf- und -untergang finden um 5:00 Uhr bzw. 18:48 Uhr statt, womit der Tag wiederum zahlreiche Sonnenstunden bietet.

Wechselhaftes Wetter zur Wochenmitte

Mittwoch, 14.08.2024: Mit dem Mittwoch kündigt sich ein Wetterumschwung an, denn moderate Regenfälle sorgen für eine willkommene Abkühlung bei 31°C. Der Wind nimmt etwas zu auf 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 54%. Der Luftdruck bleibt konstant bei 1011 hPa. Sonnenaufgang ist um 5:01 Uhr und der Sonnenuntergang folgt um 18:47 Uhr, zwischenzeitlich können die Regenschirme zum Einsatz kommen.

Erfrischender Donnerstag

Donnerstag, 15.08.2024: Die regnerische Phase setzt sich fort mit weiteren gemäßigten Regenschauern und einer merklichen Abkühlung auf 27°C. Die Winde wehen verstärkt mit bis zu 7 km/h, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 64%. Der atmosphärische Druck erhöht sich auf 1016 hPa, was auf ein sich etwas festigendes Wetter hinweist. Frühaufsteher werden den Sonnenaufgang um 5:02 Uhr genießen können, bevor der Tag um 18:46 Uhr ausklingt.

Leichte Regenschauer am Freitag

Freitag, 16.08.2024: Leichter Regen prägt weiterhin das Wetterbild in Valldemossa, allerdings klettert das Thermometer wieder auf angenehmere 29°C. Der Wind hält sich mit 5 km/h in einem gemäßigten Bereich, während die Luftfeuchtigkeit bei 54% liegt. Mit einem Luftdruck von 1015 hPa ist das Wettergeschehen durchaus stabil. Der Tag beginnt um 5:02 Uhr zu leuchten und endet mit dem Sonnenuntergang um 18:44 Uhr.

Auflockerung am Wochenende

Samstag, 17.08.2024: Die Wolken lockern sich auf und machen Platz für sonnige Intervalle bei 31°C, begleitet von vereinzelten Wolkenfeldern. Bei einer moderaten Windstärke von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 50% dürfte der Samstag besonders angenehm werden. Der Druck liegt bei 1014 hPa. Der Sonnenaufgang wird um 5:03 Uhr erwartet, und bis zum Sonnenuntergang um 18:43 Uhr lassen sich viele Aktivitäten im Freien planen.

Beruhigtes Wetter zum Wochenabschluss

Sonntag, 18.08.2024 und Montag, 19.08.2024: Zum Abschluss der Woche stellt sich ein weitgehend beruhigtes Wetter ein. Mit 30°C am Sonntag und leicht abfallenden 29°C am Montag zeigt sich Valldemossa von einer freundlichen Seite mit nur ein paar Wolken am Himmel. Die Winde bleiben moderat und die Luftfeuchtigkeit hält sich wacker im Bereich um 50 bis 58%. Der Druck bewegt sich leicht um die 1013 bis 1014 hPa Marke. Die Sonne grüßt die Inselbewohner an beiden Tagen kurz nach 5 Uhr und verabschiedet sich um etwa 18:40 Uhr.

Fazit

Die vielfältigen Wetterbedingungen in Valldemossa lassen für die kommende Woche keinen Raum für Langeweile und bieten ideale Bedingungen, um die zahlreichen Facetten der malerischen Insel Mallorca zu genießen. Ob Sonnenbaden, eine Wanderung in den drei Bergketten oder der Genuss von lokalen Köstlichkeiten in einem der charmanten Cafés – das Wetter spielt mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:44:20. +++