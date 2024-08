Die aktuelle Wetterlage in Muro, Mallorca: Eine sonnige Woche trotz vereinzelter Regenschauer (12.8.2024)

Wetterprognose in Muro - Heiße Tage und milde Abende im August

Mit Temperaturen, die am Tage die 30-Grad-Marke knacken, empfängt Muro, Mallorca, seine Bewohner und Besucher. Freuen Sie sich auf eine überwiegend sonnige Woche, eingeleitet durch ein perfektes Sommerwetter mit einem klaren Himmel am 12. August 2024.

Ausblick auf die kommenden Tage: Sonne, Regen und Abkühlung

Der 13. August 2024 bringt leichte Abwechslung in das Bilderbuchwetter, mit gelegentlich moderatem Regen und etwas frischeren Böen bis zu 4km/h.

Der 14. August hält an dieser Abwechslung fest und lässt ab und zu leichte Regenschauer auf die Insel nieder, die jedoch von einem leichten Wind und einer angenehmen Temperatur von 31 Grad begleitet werden.

Mit weiteren moderaten Regenfällen am 15. August starten wir leicht abgekühlt mit rund 30 Grad in die zweite Wochenhälfte, die Luftfeuchtigkeit erreicht an diesem Tag ihren Höhepunkt.

Ein leichter Temperaturrückgang auf 27 Grad erwartet Muro am 16. August, gefolgt von weiteren Regentagen, mit moderatem Regen, der die Insel bis zum 17. August nicht loslässt.

Abkühlung Ende August?

Die Regenschauer lassen nach und wir dürfen uns am 18. August auf wolkige Aussichten einstellen. Das Thermometer klettert wieder auf sommerliche 30 Grad.

Das Wetter beruhigt sich und am 19. August wird es wieder klar mit einem strahlend blauen Himmel und lebhaften Windböen, die bis zu 7 km/h erreichen können und für die perfekte Abkühlung sorgen.

Erinnerung an die Sonnenauf- und -untergangszeiten

Für Frühaufsteher und Abendgenießer: Die Sonne in Muro begrüßt Sie am 12. August 2024 bereits um 4:28 Uhr und verabschiedet sich um 18:30 Uhr.

Gegen Ende der Periode, am 19. August, erscheint der erste Sonnenstrahl etwas später um 4:35 Uhr und der Sonnenuntergang findet statt um 18:20 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:35:53. +++