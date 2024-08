Die aktuelle Wettervorhersage für Lloseta: Sonnige Tage und vereinzelter Regen (12.08.24 bis 19.08.24)

Wetteraussichten für Lloseta auf Mallorca

Herrliches Sommerwetter mit klarem Himmel wird für Lloseta im Herzen Mallorcas erwartet, gefolgt von einigen Tagen mit moderaten Regenfällen, was eine erfrischende Pause von der wärmenden Sonne Mallorcas bietet. Die perfekte Zeit, um Pläne im Freien zu schmieden, mit vorbereiteten Regenplänen als Rückfalloption.

Hochsommerwärme erwartet Lloseta in der dritten Augustwoche

Die Llosetaner und Besucher Mallorcas können sich auf eine Woche voller Sonnenbad und Strandtage freuen. Die Temperaturen am 12. und 13. August 2024 steigen auf ein sattes 36°C bei klarem Himmel und einer leichten Brise. Optimale Bedingungen für alle, die das mediterrane Klima Mallorcas in seiner vollen Pracht genießen wollen.

Temperatursturz und willkommener Regen Mitte August

Ab dem 14. August erwarten die Meteorologen jedoch einen Temperaturrückgang auf angenehme 32°C, begleitet von moderatem Regen, was für eine willkommene Abkühlung und eine Pause von der beständigen Hitze sorgt. Die Niederschläge setzen sich bis zum 15. August mit Temperaturen um 25°C fort, ideal für alle, die dem Mallorca-Hochsommer entfliehen wollen.

Steigende Temperaturen und abnehmende Regenwahrscheinlichkeit

Leichter Regen wird am 16. August erwartet, während die Temperaturen wieder auf 29°C klettern. Bald darauf klart der Himmel auf, und Lloseta sieht am 17. August gebrochene Wolken bei einer Höchsttemperatur von 31°C. Diese teils sonnigen, teils bewölkten Bedingungen halten an, wobei der 18. August nur wenige Wolken und eine Höchsttemperatur von 32°C verspricht.

Wetterumschwung zum Wochenende

Ein leichter Wetterumschwung wird gegen Ende der Woche erwartet, wenn der 19. August erneut gebrochene Wolken und kühlere Temperaturen von 27°C mit sich bringt. Es zeigt, wie dynamisch das Klima auf Mallorca sein kann und bietet die Gelegenheit, die vielseitige Natur der Insel zu erfahren.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:32:03. +++