Die Wetteraussichten für Campos auf Mallorca: Sonnige Tage stehen bevor! (12.8.2024)

Wetterbericht für Campos: Sonnenschein pur in der Woche vom 11. bis 18. August 2024

Die kommende Woche in Campos auf Mallorca verspricht vorwiegend heiteres und sonniges Wetter. Unser detaillierter Wetterbericht zeigt auf, was Sie erwartet, seien es Tage voller Sonnenschein oder leichter Bewölkung. Finden Sie heraus, wie sich die Wetterlage in Campos entwickeln wird und welches Wetter Sie bei Ihrem nächsten Ausflug oder Urlaub auf Mallorca begleitet.

Entspannte Sommeratmosphäre mit klarem Himmel über Campos

Am Montag, den 11. August 2024, startet die Woche in Campos mit angenehmen 24°C und einem klaren Himmel, der zu Outdoor-Aktivitäten einlädt. Der Wind weht leicht mit Geschwindigkeiten von bis zu 4 km/h, bei einer geringen Luftfeuchtigkeit von 37% und einem Luftdruck von 1020 hPa. Sonnenaufgang ist um 9:11 Uhr und der Sonnenuntergang um 20:29 Uhr zu erwarten.

Der Dienstag zieht mit einer geschlossenen Wolkendecke auf, doch die Temperaturen klettern auf warme 27°C. Ein etwas frischerer Wind mit Böen von bis zu 8 km/h wird spürbar sein. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 39% mit einem Luftdruck von 1015 hPa. Genießen Sie bei überschaubarem Wetter den überwältigenden Charme von Campos.

Mittwoch und Donnerstag halten das Niveau des Vortages mit überwiegend bedecktem Himmel, jedoch bleiben die Temperaturen mit 23°C beständig und der Himmel zeigt sich wieder klar. Der Wind bleibt moderat und die Luftfeuchtigkeit konstant, was die Tage angenehm gestaltet.

Mallorca genießt wärmere Temperaturen gegen Wochenende

Ab Freitag, den 15. August, begrüßt uns Campos mit einem strahlend blauen Himmel. Die Temperaturen beginnen zu steigen, erreichen 28°C am Freitag und schießen bis zum Sonntag auf heiße 32°C hinauf, während der Montag sogar mit 34°C den Höhepunkt der Woche markiert. Ein klarer Himmel und sanfte Winde schaffen die perfekte Atmosphäre für Strandtage oder Erkundungstouren über die Insel.

Zum Abschluss des Wochenrückblicks sei hinzugefügt: Besuchen Sie Campos in der kommenden Woche, erwarten Sie einladend warmes Wetter mit vielen sonnigen Momenten und optimalen Bedingungen für einen unvergesslichen Aufenthalt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:26:22. +++