Heiße Tage und gelegentliche Regenschauer – Die Wetterprognose für Lloret de Vistalegre 12.8.2024-19.8.2024 (12.8.2024)

Klare Himmel und Sommerhitze prägen das Wetter in Lloret de Vistalegre

Mit einem klaren Himmel und der Aussicht auf glühende Temperaturen um die 37°C, beginnt die Woche in Lloret de Vistalegre, einem idyllischen Ort auf Mallorca, mit wahren Sommertagen. Am Montag, dem 12. August 2024, und Dienstag, dem 13. August 2024, können Einwohner und Urlauber den klaren Himmel genießen, während eine leichte Brise mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 6 km/h für etwas Erleichterung sorgt.

Leichte Erfrischung durch Niederschläge Mitte der Woche

Am Mittwoch, dem 14. August 2024, kündigt sich eine kleine Abkühlung an. Mit leichten Regenschauern und einer gemäßigteren Höchsttemperatur von etwa 32°C sorgt der Niederschlag für eine willkommene Pause von der Hitzewelle. Die relative Luftfeuchtigkeit steigt auf 38%, und der Wind hält sich mit bis zu 7 km/h immer noch in angenehmen Bereichen.

Regnerisches Wetter bringt Abkühlung

Die Mitte der Woche bringt weiterhin Entspannung von der Hitze, mit moderatem Regen am Donnerstag, dem 15. August 2024. Die Temperatur sinkt auf angenehme 27°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 59% ansteigt. Der Niederschlag wirkt wie eine Erfrischung und macht Freizeitaktivitäten im Freien oder einfach nur das Verweilen auf der Terrasse umso angenehmer.

Rückkehr der Sonne bei angenehmen Temperaturen

Das Wochenende nähert sich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Freitag und Samstag zeigen leicht regnerisches Wetter, jedoch steigen die Temperaturen wieder auf angenehme 30°C am Freitag und 32°C am Samstag, während der Himmel von gebrochenen Wolken durchsetzt sein wird. Der Wind bleibt schwach und stellt keine Beeinträchtigung dar.

Ein sonniger Ausklang und schöne Aussichten für den kommenden Sonntag

Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag, an dem nur einige Wolken am Himmel zu beobachten sind und die Temperaturen bei 34°C liegen. Ein idealer Tag, um die mallorquinische Sonne zu genießen, sei es am Strand oder bei einem Rundgang durch die malerischen Gassen von Lloret de Vistalegre. Das Wetter bleibt bis Montag, dem 19. August, freundlich, bevor die Wolken wieder etwas dichter werden und die Temperaturen auf erträgliche 29°C sinken.

Fazit der Wetteraussichten für Lloret de Vistalegre

Die Woche verspricht eine wahre Achterbahn der Temperaturen und Himmelsbilder. Vom klaren Himmel über sommerlich heiße Tage zu angenehmen Regenphasen und wieder zurück zu Sonne und einigen Wolken. Die optimale Zeit, um alle Facetten des mallorquinischen Sommers zu erleben. Lloret de Vistalegre zeigt sich von seiner schönsten Seite - bereit, jedem Gast unvergessliche Augenblicke unter der mediterranen Sonne zu schenken.

