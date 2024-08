Hitzewelle und Sommerregen: Die aktuelle Wettervorhersage für Maria de la Salut (12.08.24 bis 19.08.24)

Der heiße Sommer auf Mallorca setzt sich fort: Wettertrends in Maria de la Salut

Maria de la Salut, eines der charmanten Dörfer im Herzen von Mallorca, wird auch in der kommenden Woche von sommerlicher Hitze und vereinzelten Regenschauern geprägt sein. Residents prepare for another week of warmth with temperatures soaring above the seasonal average.

Sonnenanbeter und Nachtschwärmer: Wetterdetails vom 12.08.2024 bis 19.08.2024

Beginnend mit einem klaren Himmel am Montag, den 12. August 2024, steigen die Temperaturen auf bis zu 36°C, eine fast schon tropische Hitze. Durch die leichte Brise mit nur 4 km/h bleibt die hohe Temperatur jedoch erträglich für alle, die sich im Freien aufhalten möchten. Der Sonnenaufgang und -untergang prägen den Tag zwischen 4:57 Uhr morgens und 18:48 Uhr abends mit langen sonnigen Stunden.

Der Dienstag läutet geringfügige Änderungen ein. Einige Wolken ziehen auf, aber die Sonne wird weiterhin dominieren, und die Temperaturen steigen sogar auf 37°C an. Die Windgeschwindigkeit erhöht sich leicht auf 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit mit 23% eher gering bleibt und einen komfortablen Sommertag verspricht.

Am Mittwoch, den 14. August, sollten die Einwohner von Maria de la Salut ihre Pläne anpassen, denn mit der Vorhersage von leichtem Regen und einer Abkühlung auf 32°C wird es feuchter. Der Wind nimmt weiterhin zu und weht mit 7 km/h etwas kräftiger.

Doch das unbeständige Wetter hat auch seinen Höhepunkt: Donnerstag zeigt sich mit mäßigem Regen und einer weiteren Temperaturabnahme auf 27°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 60%, was die Atmosphäre spürbar feuchter macht.

Freitag und Samstag bringen eine leichte Erholung mit wieder aufklarendem Himmel trotz leichter Regenschauer. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 30°C und 32°C ein, während die Luftfeuchtigkeit auf erträglichere Werte um die 45% sinkt.

Den Abschluss der Woche bildet ein sonniger Sonntag mit angenehmen 34°C und nur wenigen Wolken am Himmel. Die während der Woche gesunkenen Temperaturen bleiben stabil, und bieten eine hervorragende Gelegenheit, die Schönheit von Maria de la Salut zu genießen, bevor das Thermometer am darauffolgenden Montag auf 28°C fällt und sich der Himmel wieder mit zerbrochenen Wolken füllt.

Die Mallorcazeitung wünscht Ihnen eine angenehme Woche und belohnende Momente unter der mediterranen Sonne in Maria de la Salut!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:34:15. +++