Hochsommerliches Wetter in Montuïri: Die nächste Woche verspricht Sonne und steigende Temperaturen (12.8.2024)

Aktuelle Wetterentwicklungen in Montuïri

Während Europa in dieser Jahreszeit häufig noch in sommerliche Temperaturen getaucht ist, zeigt sich das Wetter in Montuïri von seiner heißesten Seite. Mit einer klaren Himmelsvorhersage und dem Thermometer, das sich weit über der 30-Grad-Marke einpendelt, kann sich die Insel auf einige intensive Sonnentage freuen.

Wochenübersicht: Sonnenschein und vereinzelte Regenschauer

Montag (12.8.2024): Mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 37°C erwartet uns ein Tag, der für Aktivitäten im Freien wie geschaffen scheint. Ein leichtes Lüftchen mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h wird kaum Abkühlung bringen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 26%, und der Druck bei 1012 hPa.

Dienstag (13.8.2024): Der Himmel bleibt klar, und die Temperaturen bleiben mit 36°C hochsommerlich. Der Wind frischt auf 6 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 23%. Auch der Luftdruck sinkt ein wenig auf 1010 hPa.

Mittwoch (14.8.2024): Überraschend kündigt sich leichter Regen bei Temperaturen um 32°C an. Der Wind wird mit 7 km/h etwas spürbarer, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 39%. Der Luftdruck bleibt konstant bei 1010 hPa.

Donnerstag (15.8.2024): Ein Tag mit mäßigem Regen und Abkühlung auf 27°C erwartet uns. Der Wind bleibt moderat, die Feuchtigkeit steigt weiter auf 60%, und der Druck nimmt zu auf 1015 hPa.

Freitag (16.8.2024): Die Temperaturen steigen wieder leicht auf 30°C, begleitet von leichtem Regen. Der Wind beruhigt sich auf 4 km/h, während die Feuchtigkeit bei 43% liegt und der Druck stabil bei 1015 hPa bleibt.

Samstag (17.8.2024): Der Himmel zeigt sich teils bedeckt mit zerbrochenen Wolken, und das Thermometer klettert auf 32°C. Windstille herrscht bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die Luftfeuchtigkeit liegt bei 33% und der Druck bei 1014 hPa.

Sonntag (18.8.2024): Einige wenige Wolken können sich am Himmel zeigen und die Temperaturen erreichen angenehme 33°C. Mit einem Wind von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 30% endet die Woche wie sie begonnen hat: warm und fast schon heiß. Der Druck liegt bei 1012 hPa.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten verschieben sich im Laufe der Woche minimal. So beginnt die Woche mit einem Sonnenaufgang um 4:57 Uhr und endet mit einem Sonnenuntergang um 18:48 Uhr. Ein wahrer Hochgenuss für alle Sonnenanbeter und die perfekte Zeit, um das Inselleben in seiner vollen Pracht auszukosten.

Wetteraussichten für Montuïri: Beständig warm mit gelegentlichen Regenschauern

Die nächste Woche in Montuïri bietet ein konstant warmes Klima, das ideal ist für alle, die den Spätsommer unter Mallorcas Sonne genießen möchten. Obwohl vereinzelt mit Regenschauern zu rechnen ist, verspricht die Mehrheit der Tage strahlenden Sonnenschein und hohe Temperaturen – perfekte Bedingungen, um die Strände, die Landschaft und das kulturelle Leben der Insel zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:35:27. +++