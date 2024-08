Mallorca Wetter: Sonnige Prognose und Regenschauer im August 2024 für Costitx (12.8.2024)

Das Wetter in Costitx: Sonnenschein und Regen im August 2024

Die Sonneninsel Mallorca präsentiert sich auch im Hochsommer von ihrer vielseitigen Seite. Während die Wetterlage in CostitxCostitx von überwiegend klarem Himmel und außergewöhnlich hohen Temperaturen dominiert wird, bringt die zweite Augustwoche eine angenehme Abkühlung durch moderaten Regenfall.

Hitzewelle zu Beginn der Woche

Am Montag, den 12. August 2024, erwartet die Bewohner und Besucher von Costitx ein klarer Himmel mit Spitzenwerten von 37°C. Der Wind weht leicht mit nur 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit liegt bei niedrigen 24%. Die sommerliche Hitze wird durch ein sanftes Lüftchen begleitet, während der Luftdruck bei 1012 hPa liegt. Sonnenauf- und -untergang kündigen lange, sonnige Tage an – perfekt, um die Insel in all ihrer Pracht zu genießen.

Anhaltende Hitze und klare Sicht am Dienstag

Dienstag, der 13. August, bleibt ähnlich heiß mit erwarteten 38°C und einem klaren Himmel. Bei einem leichten Wind von 6 km/h und sinkender Luftfeuchtigkeit auf 18% könnte es etwas trocken werden, also ist eine ausreichende Wasserzufuhr besonders wichtig. Die Atmosphäre bleibt bei einem leichten Druckabfall auf 1010 hPa entspannt.

Wetterumschwung bringt Regen

Am Mittwoch, den 14. August, bringt ein Wetterumschwung moderate Regenfälle nach Costitx. Die Temperaturen sinken auf 33°C, die Windgeschwindigkeit bleibt jedoch konstant bei 6 km/h. Mit steigender Luftfeuchtigkeit auf 37% und einem Luftdruck von 1011 hPa lässt der Regen die Natur aufatmen und bietet eine gepflegte Abwechslung zur Hitze der vorherigen Tage.

Kühlere Temperaturen und anhaltender Niederschlag

Die Mitte der Woche markiert ein weiterer Rückgang der Temperaturen auf angenehme 27°C am Donnerstag, den 15. August, wobei moderate Regenschauer für eine hohe Luftfeuchtigkeit von 59% sorgen. Ein konstantes Windniveau und ein steigender Luftdruck auf 1015 hPa lassen diese Tage ideal erscheinen für Indoor-Aktivitäten oder entspannte Café-Besuche.

Leichter Regen und steigende Temperaturen zum Wochenende

Der Freitag sowie das bevorstehende Wochenende bringen einen Mix aus leichtem Regen und aufklarendem Himmel, mit Temperaturen zwischen 30°C und 34°C. Der Wind bleibt sanft und die Luftfeuchtigkeit stabil, sodass die Tage in Costitx ausgesprochen angenehm werden dürften. Abschließend macht der Montag mit 28°C und aufkommender Bewölkung Lust auf Aktivitäten im Freien, kurz bevor die neue Arbeitswoche beginnt.

