Sommerliches Wetter in Calvià: Die Wettervorhersage für die nächste Woche (12.08.2024 – 19.08.2024)

Wetterbericht für Calvià: Sonnenschein und vereinzelte Regentage

Mit der zweiten Augustwoche steht den Einwohnern und Besuchern von Calvià auf Mallorca eine Reihe von sonnigen Tagen bevor, durchsetzt von gelegentlichen Regenschauern. Die umfassende Wetterprognose ermöglicht Ihnen, die perfekte Balance zwischen Strandbesuchen und Aktivitäten im Inselinneren zu finden, um den Sommer in vollen Zügen zu genießen.

Sommerspaß bei strahlendem Sonnenschein

Am Montag, dem 12. August 2024, erfreut sich Calvià an einem klaren, blauen Himmel mit Temperaturen um 31 Grad Celsius. Mit leichten Winden von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 54 % schaffen ideale Bedingungen für einen Aufenthalt im Freien. Die Sonne geht um 4:59 Uhr auf und verspricht einen langen, sonnenverwöhnten Tag bis zum Sonnenuntergang um 18:50 Uhr.

Der darauf folgende Dienstag zeigt sich ähnlich strahlend mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 30 Grad. Eine minimale Veränderung in der Luftfeuchtigkeit und im Luftdruck ist kaum spürbar, während die Sonnenauf- und -untergangszeiten sich nur unwesentlich verschieben.

Leichter Regen und Abkühlung Mitte der Woche

Die Wochenmitte bringt eine leichte Abkühlung und Regen nach Calvià. Am Mittwoch, 14. August 2024, erwarten Sie leichter Regen und eine Tagestemperatur von 29 Grad, die mit einem Anstieg der Windgeschwindigkeit auf 6 km/h einhergeht. Trotz der Niederschläge bietet der Tag genügend angenehme Stunden, um kleine Ausflüge und Erkundungen der schönen Umgebung zu planen.

Am 15. August intensiviert sich der Regen zu mäßigen Schauern mit einer Spitze von 27 Grad Celsius. Diese kurze, willkommene Abkühlung sorgt für eine Erfrischung in der heißen Jahreszeit, bevor die Sonne ihr strahlendes Zepter am Donnerstag wieder übernimmt.

Freundliche Aussichten zum Wochenende

Das Wochenende nähert sich mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Die Tagestemperaturen bleiben bequem bei knapp 30 Grad und der Wind hält sich zurück, was den 17. und 18. August 2024 zu idealen Tagen für alle Aktivitäten im Freien macht. Mit nur wenigen Wolken am Himmel ist dieser Zeitraum perfekt für Strandliebhaber und Spaziergänger gleichermaßen.

Die Wetterlage bleibt bis zum 19. August beständig, wenn etwas stärkere Winde die Temperaturen erneut auf annehmbare 29 Grad heben. So klingt die Wetterwoche in Calvià langsam aus, begleitet von angenehmen Sonnenstunden und behaglichen Abenden.

Planen Sie Ihre Tage in Calvià mit unserer detaillierten Wettervorhersage und genießen Sie die sommerliche Atmosphäre, die Mallorca zu einem der schönsten Reiseziele im Mittelmeer macht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:25:27. +++