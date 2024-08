Son Servera: Sonniger Start in die Woche mit klarem Himmel und milden Temperaturen (12.8.2024)

Das Wetter in Son Servera: Hochsommerliche Prognose vom 12.08.2024 bis 19.08.2024

Mit strahlend blauem Himmel dürfen sich Einwohner und Besucher in Son ServeraSon Servera auf einen angenehmen Start in die neue Woche freuen. Der heutige Montag, der 12. August, präsentiert sich mit einem klaren Himmel und sommerlichen Temperaturen um die 28°C. Ein sanfter Wind, der lediglich 5 km/h erreicht, sorgt für eine leichte Brise, während die Luftfeuchtigkeit bei 65% liegt. Der Luftdruck zeigt sich stabil bei 1013 hPa. Die Sonne grüßt uns heute bereits um 04:56 Uhr und wird erst um 18:46 Uhr untergehen, um den Tag in wunderbares Abendlicht zu tauchen.

Am Dienstag steigen die Temperaturen sogar leicht an auf 29°C bei weiterhin klarem Himmel, begleitet von einem mäßig stärkeren Wind mit 6 km/h. Geringere Luftfeuchtigkeit von 56% und ein leicht fallender Luftdruck auf 1011 hPa zeichnen die Prognose für diesen Tag aus, während sich die Sonne um 04:57 Uhr erhebt und um 18:45 Uhr zur Ruhe legt.

Am Mittwoch erwartet uns ein kleiner Wetterumschwung, denn trotz weiterhin angenehmer Temperaturen um 28°C ziehen leichte Regenschauer auf, die von einem Wind von 7 km/h begleitet werden. Die Luftfeuchtigkeit wird auf 64% steigen, was die Niederschläge erklärbar macht, und der Luftdruck bleibt konstant bei 1011 hPa.

Die Tendenz zu regnerischem Wetter setzt sich am Donnerstag fort mit weiteren leichten Regenfällen und einem Temperaturrückgang auf 26°C. Der Wind nimmt auf 9 km/h zu und weht uns frische Luft mit einer Luftfeuchtigkeit von 69% zu.

Auch der Freitag bleibt uns mit einem Mix aus Sonne und Wolken sowie leichtem Regen bei Temperaturen von 27°C wettertechnisch vielseitig. Der Wind lässt wieder nach und frischt mit 6 km/h über das Land.

Der Samstag zeigt ein etwas beständigeres Bild mit gebrochenen Wolken und milden 27°C, während der Wind auf 3 km/h abflaut und für entspannte Outdoor-Aktivitäten einlädt. Sonntag und Montag bieten ein abwechslungsreiches Schauspiel aus verstreuten Wolken und leichten Regenphasen, bei stabil bleibenden Temperaturen um die 26°C bis 28°C.

Abschließend bleibt zu sagen, dass Besucher wie Einheimische in Son Servera eine Woche mit überwiegend sommerlichen und warmen Bedingungen erwartet, welche durch kurze Regenintervalle auf eine erfrischende Probe gestellt werden. Perfekt für all jene, die sich nach einem Mix aus Entspannung in der Sonne und Abkühlung durch leichten Regen sehnen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:43:41. +++