Sonniges Mallorca! Wettervorhersage für Santa Margalida (12.–19.8.2024) (12.8.2024)

Genießen Sie die Sommertage in Santa Margalida

Das wunderschöne Santa Margalida präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Mit Temperaturen, die uns an die spektakulären Sommertage auf Mallorca erinnern, lädt das Wetter zum Verweilen an den Stränden und zum Erkunden der Natur ein. Hier finden Sie eine detaillierte Wettervorhersage für die nächsten 7 Tage, damit Sie Ihre Aktivitäten perfekt planen können.

Herrliches Wetter zum Wochenstart

Am Montag, dem 12. August 2024, begrüßt uns Santa Margalida mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 32°C. Mit einer leichten Brise von 6 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 48% wird dies ein idealer Tag, um die mediterrane Sonne zu genießen. Der Sonnenaufgang findet um 4:57 Uhr statt und der Sonnenuntergang um 18:47 Uhr.

Weiter geht es der Vorhersage zufolge am Dienstag mit ein paar Wolken am Himmel, aber dennoch hohen Temperaturen von bis zu 34°C bei ähnlicher Windgeschwindigkeit von 6 km/h.

Leichte Abkühlung in der Wochenmitte

Mitte der Woche bringt der 14. August leichten Regen und kühlere Temperaturen um 30°C. Bei einer Windgeschwindigkeit von 8 km/h und steigender Luftfeuchtigkeit von 52% sollten Sie für Ihre Outdoor-Aktivitäten einen Regenschutz einplanen. Der Tag wird begleitet von einem Druck von 1011 hPa.

Der 15. August bleibt regnerisch, wenn auch mäßig, und die Temperaturen werden auf angenehme 27°C sinken. Der Wind bleibt moderat, während die Luftfeuchtigkeit auf 64% steigt.

Blick auf das Wochenende

Gegen Ende der Woche zeigt sich das Wetter in Santa Margalida etwas wechselhafter. Leichte Regenschauer und gebrochene Wolken kennzeichnen den 16. und 17. August, doch die Temperaturen halten sich mit 28°C und 29°C noch immer im sommerlichen Bereich.

Das Wochenend-Highlight wird der Sonntag, der 18. August, mit sommerlichen 33°C und einer angenehmen Brise, gefolgt von einem kühleren Montag, der mit broken clouds und 27°C den Abschluss bildet.

Machen Sie das Beste aus diesen schönen Sommertagen auf Mallorca und nutzen Sie das hervorragende Wetter in Santa Margalida für unvergessliche Momente!

