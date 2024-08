Strahlender Sonnenschein und vereinzelte Schauer: Portocolom's Wetteraussichten (12.8.2024 bis 19.8.2024) (12.8.2024)

Das Wetter in Portocolom: Eine Woche zwischen Sonnenschein und leichten Schauern

Die Wetterlage auf Mallorca zeigt sich vielseitig und betrifft natürlich auch das malerische Portocolom. In den kommenden Tagen können sich Einwohner und Besucher auf eine reizvolle Kombination aus warmem Sonnenschein und erfrischenden Regenschauern einstellen. Im Folgenden erfahren Sie, wie sich das Wetter im Zeitraum vom 12. August 2024 bis zum 19. August 2024 darbieten wird.

Sonnige Aussichten zu Beginn der Woche

Das Wetter in Portocolom startet mit einem klaren Himmel und angenehmen sommerlichen Temperaturen um die 30 °C. Ein leichter Wind von nur 5 km/h lässt die Hitze erträglich wirken, während die Luftfeuchtigkeit bei 59% liegt. Der Sonnenaufgang um 4:57 Uhr kündigt einen strahlenden Tag an und der Sonnenuntergang um 18:46 Uhr beschließt den Tag mit Langzeitfreude für alle Sonnenanbeter.

Wetterbeständigkeit mit leichten Variationen

Am Dienstag, den 13. August 2024, setzt sich das freundliche Wetter mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 29 °C fort. Der Wind schwächt sich etwas ab auf 4 km/h und auch die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 56%, was den Aufenthalt im Freien besonders angenehm gestaltet.

Der Mittwoch bringt schließlich eine leichte Abkühlung und die ersten Regentropfen. Mit einer vorhergesagten Temperatur von 28 °C und gelegentlichem leichten Regen, bleibt die Atmosphäre dennoch heiter und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 63%. Trotz des Wechsels bleibt der Wind moderat bei 7 km/h.

Regnerische Akzente gegen Wochenmitte

Am Donnerstag wird das Wetter in Portocolom von mäßigem Regen begleitet, während das Thermometer auf 27 °C sinkt. Die Luftfeuchtigkeit nimmt zu (66%) und auch der Wind gewinnt an Stärke (9 km/h), was das Wetter insgesamt etwas unbeständiger wirken lässt.

Der Freitag zeigt sich wettertechnisch ähnlich mit leichtem Regen und etwas höheren Temperaturen von etwa 28 °C. Dabei sinkt die Luftfeuchtigkeit auf erträgliche 57%, und der Wind bleibt bei leichten 5 km/h.

Ausblick: Abwechselnde Bewölkung und wieder Sonne

Zum Wochenende hin kündigt sich eine Besserung an. Am Samstag zeigen sich noch „broken clouds“, also aufgelockerte Bewölkung, bei weiterhin warmen 29 °C. Der Wind bleibt beständig leicht und auch der Sonnenuntergang um 18:40 Uhr bietet ideale Bedingungen für spätsommerliche Abendaktivitäten.

Das Wetter beruhigt sich weiter am Sonntag mit nur noch wenigen Wolken bei 28 °C und am Montag wird es mit 27 °C und erneut aufziehenden Wolken etwas frischer. Dennoch bleibt der Wind mit 8 km/h moderat und die Luftfeuchtigkeit hält sich im mittleren Bereich, was die kommenden Tage in Portocolom insgesamt als angenehm und ausgeglichen erscheinen lässt.

Fazit: Portocolom bietet eine angenehme Wetterwoche mit viel Sonnenschein und erfrischenden Regenphasen, ideal für eine Vielfalt an Outdoor-Aktivitäten und Genuss der inseltypischen Landschaft.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:45:24. +++