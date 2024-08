Strahlender Sonnenschein und vereinzelte Schauer: Die 7-Tage-Wettervorhersage für Pollença (12.8.2024)

Aktuelle Wetterentwicklung in Pollença

Mit dem Beginn einer neuen Woche richtet sich der Blick der Einwohner und Besucher von Pollença gen Himmel, um die bevorstehenden Wetterbedingungen zu erfahren. Die malerische Gemeinde auf Mallorca bereitet sich auf eine gemischte Woche vor, die sowohl sonnige Tage als auch vereinzelte Regenschauer mit sich bringen wird.

Sommerliche Höchstwerte und leichte Brisen: Wettertrends für Pollença

Der nördliche Teil Mallorcas präsentiert sich diesen Montag, den 12. August 2024, in voller Pracht mit einem klaren Himmel und Temperaturen, die auf angenehme 31 °C klettern. Eine leichte Brise von nur 6 km/h wird für eine willkommene Frische sorgen, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt und einen gewissen Grad an Komfort bietet.

Dienstag: Malerisch mit wenigen Wolken

Der 13. August verspricht ein ähnlich eindrucksvolles Szenario mit einer geringfügigen Erhöhung der Temperatur auf 32 °C und einer leicht reduzierten Luftfeuchtigkeit von 43%. Es ist zu erwarten, dass einige wenige Wolken sich am Himmel von Pollença bemerkbar machen werden.

Leichte Abkühlung: Mitte der Woche bringt Regen

Am Mittwoch, den 14. August, gibt es einen leichten Wechsel in der Wetterlage, da die Temperaturen auf 29 °C zurückgehen und leichte Regenschauer prognostiziert werden. Der Wind frischt auf 9 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 59%, was den Regenschirm zu einem wichtigen Begleiter des Tages macht.

Ein ähnliches Muster wird sich am Donnerstag fortsetzen, wobei mäßiger Regen bei einer Höchsttemperatur von 27 °C erwartet wird. Der Wind bleibt mit 8 km/h relativ moderat, während die Luftfeuchtigkeit auf 66% steigt.

Ausblick auf das Wochenende in Pollença

Der Freitag erwartet uns mit leichten Regenfällen und einer angenehmen Höchsttemperatur von 28 °C. Das Wochenende in Pollença startet mit gebrochenen Wolken am Samstag und hält sich mit einer behaglichen Höchsttemperatur von 29 °C sowie niedrigeren Windgeschwindigkeiten von 4 km/h.

Der Sonntag bietet eine leichte Steigerung auf 31 °C mit vereinzelten Wolken, bevor der Montag, der 19. August, einen Abstieg zu kühleren 26 °C bringt, begleitet von gebrochenen Wolken und einer leicht erhöhten Windgeschwindigkeit von 7 km/h.

Während der beginnende Tag mit einem Sonnenaufgang um etwa 5 Uhr markiert wird, enden die Tage in dieser Woche mit Sonnenuntergängen kurz vor 19 Uhr, somit bleibt genügend Zeit, um die vielfältigen Facetten von Pollença zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:37:19. +++