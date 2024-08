Traumhaftes Sommerwetter in Manacor: Die Wettervorhersage für die kommende Woche (12.8.2024)

Das aktuelle Wetter in Manacor: Sonnenschein und leichte Brisen

Die Sonne lächelt der Stadt Manacor zu, während die Einheimischen und Besucher sich auf strahlenden Sonnenschein und angenehme Temperaturen in der kommenden Woche freuen können. Der klare Himmel verspricht ideale Bedingungen für alle, die Mallorcas herrliche Strände und das reichhaltige Freizeitangebot unter freiem Himmel genießen möchten.

Detailierte Wetterprognose für Manacor

Beginnend am 12. August 2024 werden Tageshöchsttemperaturen von 32°C erwartet, bei einer leichten Brise mit gerade einmal 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 46% liegen, was für Frische sorgt, ohne zu schwül zu werden. Der 13. August zeigt ähnliche Bedingungen, ebenfalls mit 32°C und 42% Luftfeuchtigkeit, ideal für jegliche Aktivitäten im Freien.

Leichte Regenschauer unterbrechen die Sonnentage

Obgleich die Woche überwiegend sonnig beginnen wird, ist ab dem 14. August mit leichten Regenschauern zu rechnen. Die Temperaturen sinken leicht auf 30°C, was jedoch weiterhin für ein angenehmes Klima sorgt – perfekt für einen Besuch des traditionellen Marktes oder eine Tour durch die charmanten Straßen Manacors.

Der 15. August bringt mäßigen Regen und eine weitere Abkühlung auf 27°C. Die Besucher sollten ihre Pläne entsprechend anpassen und vielleicht das ein oder andere Museum oder eine der zahlreichen Kunstgalerien der Stadt besuchen.

Bessere Aussichten gegen Ende der Woche

Am 16. August setzt sich das unbeständige Wetter mit leichtem Regen fort, aber die Temperaturen bleiben mit 29°C angenehm. Es ist die perfekte Gelegenheit, die vielen geschmackvollen Cafés und Restaurants zu erkunden. Die folgenden Tage bieten eine Mischung aus Sonne und Wolken mit Höchsttemperaturen um die 30°C, was für spätsommerliche Stimmung sorgt.

Am Wochenende ist wieder eine Kombination aus sonnigen Abschnitten und leicht bewölktem Himmel zu erwarten, ideal für lange Spaziergänge am Meer oder eine Radtour in der ländlichen Umgebung Manacors.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten variieren nur leicht, wobei die der Sonnenaufgang sich von etwa 4:56 Uhr auf gegen 5:03 Uhr verschiebt und der Sonnenuntergang von etwa 18:47 Uhr auf 18:37 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:33:23. +++