Wetter in Andratx: Die sonnige Prognose mit gelegentlichen Regenschauern (12.08.2024 bis 19.08.2024)

Wetterumschwung in Andratx: Von strahlendem Sonnenschein zu erfrischenden Regenfällen

Das malerische Städtchen Andratx auf Mallorca ist bekannt für seine bezaubernden Küstenlandschaften und sein angenehmes Klima. Wie sieht nun die Wettervorhersage für die kommende Woche vom 12. August bis zum 19. August 2024 aus? Lesen Sie weiter, um detaillierte Informationen über die erwarteten Wetterbedingungen zu erhalten und wie sie Ihre Aktivitäten in Andratx beeinflussen könnten.

Heitere Aussichten für den Wochenanfang

Zum Start in die Woche präsentiert sich das Wetter von seiner besten Seite. Am Montag, den 12. August, können Sie sich über klares Himmelsgewölbe und Temperaturen um die 29°C freuen. Leichte Windgeschwindigkeiten von 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 64% machen diesen Tag perfekt für Outdoor-Aktivitäten.

Die Klarheit des Himmels setzt sich auch am Dienstag fort, mit einer Höchsttemperatur von angenehmen 28°C. Eine geringfügige Steigerung des Windes auf 4 km/h könnte für eine leichte Brise sorgen, die die sommerliche Hitze abmildert.

Mitte der Woche: Erfrischende Abwechslung durch Regenschauer

Ab Mittwoch, den 14. August, zeigt sich das Wetter in Andratx etwas launisch. Mit gemäßigtem Regen und Temperaturen konstant bei 27°C sollten Sie vielleicht einen Regenschirm einpacken, falls Sie Pläne im Freien haben. Der Wind verstärkt sich auf 6 km/h, und die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 69% lässt die Luft frischer wirken.

Der Donnerstag bleibt regnerisch mit einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h, was das Gefühl von Frische noch verstärkt. Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 57%, was die regnerischen Bedingungen etwas angenehmer machen könnte.

Entspanntes Wochenende mit leichter Bewölkung und klarem Himmel

Das Wochenende in Andratx zeichnet sich durch eine Wetterbesserung aus. Am Freitag ist leichter Regen bei gleichen Temperaturen zu erwarten, aber mit einem Rückgang des Windes auf 5 km/h. Im Hinblick auf das Wochenende können Sie sich auf ein paar Wolken am Samstag und dann wieder auf einen klaren Himmel am Sonntag einstellen, jeweils bei Temperaturen von 27°C bis 28°C.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Sie eine Woche mit viel Sonne und einigen erfrischenden Regengüssen erwartet, die für eine willkommene Abkühlung in der sommerlichen Wärme Mallorcas sorgen. Packen Sie sowohl Sonnencreme als auch einen Regenschirm ein, um für alle Wetterlagen gewappnet zu sein!

Tipps zur Gestaltung Ihrer Tage in Andratx

Die Wetterbedingungen bieten die perfekte Gelegenheit, um die Natur Andratx' zu erkunden oder einfach einen entspannten Tag am Strand zu verbringen. Beobachten Sie den Sonnenaufgang um 05:00 Uhr und genießen Sie die langen Abendstunden bis zum Sonnenuntergang um 18:50 Uhr. Egal, ob Sie durch die charmanten Gassen schlendern oder eine Bootstour entlang der Küste unternehmen – das Wetter spielt in der kommenden Woche sicher auf Ihrer Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:21:58. +++