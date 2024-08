Wetter in Llubí auf Mallorca: 7-Tage-Vorhersage vom 12.08.2024 bis 19.08.2024

Aktuelle Wetterlage in Llubí: Eine Woche voller Sonne und gelegentlicher Schauer

Mit Beginn der zweiten Augustwoche präsentiert sich das Wetter in Llubí, Mallorca, von seiner vielfältigen Seite. Die Einwohner und Besucher können sich auf hohe Temperaturen, klaren Himmel und leichte Windverhältnisse einstellen. Doch auch Regen wird in dieser Woche ein Teil unserer Wettererfahrung auf der Insel sein.

Erfrischender Start in die Woche mit klarem Himmel

Am Montag, dem 12. August 2024, beginnt der Tag früh um 04:57 Uhr mit einem atemberaubenden Sonnenaufgang. Die Temperaturen erreichen bis zu 37°C unter einem klaren Himmel, und eine leichte Brise mit 4 km/h sorgt für eine angenehme Frische. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 28%, und der Luftdruck zeigt 1012 hPa an. Genießen Sie die warme sommerliche Abendstimmung bis zum Sonnenuntergang um 18:48 Uhr.

Ein Hauch von Wolken am Himmel über Llubí

Die nahezu unveränderten sommerlichen Temperaturen bleiben auch am Dienstag, dem 13. August, bestehen. Mit einer leichten Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 5 km/h und ein paar Wolken am Himmel bleibt das Wetter angenehm bei einer geringen Luftfeuchtigkeit von 20% und einem reduzierten Luftdruck von 1010 hPa. Der Tag begrüßt die Inselbewohner um 04:58 Uhr und verabschiedet sich um 18:47 Uhr in eine laue Nacht.

Nässe und Abkühlung in Sicht: Regenschauer im Anmarsch

Ab Mittwoch, dem 14. August, sorgen dann moderate Regenfälle und eine Temperatursenkung auf frische 32°C für eine willkommene Abkühlung. Der Wind nimmt etwas zu, erreicht 7 km/h und die Feuchtigkeit steigt auf 40%. Bei einem Luftdruck von 1011 hPa startet dieser Tag um 04:59 Uhr und endet um 18:45 Uhr.

Weiterhin regnerisch, doch mild

Der Donnerstag, der 15. August, bringt weiteren moderaten Regen und eine kühlere Umgebung mit sich. Mit einer Höchsttemperatur von 28°C und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 59% lässt sich das Wetter in Llubí auch bei einem leicht bewölkten Himmel gut ertragen. Zu den Windverhältnissen von 6 km/h fügt sich ein steigender Luftdruck von 1016 hPa hinzu. Das Tageslicht erscheint um 05:00 Uhr und weicht um 18:44 Uhr der Dunkelheit.

Optimistischer Ausblick zum Wochenende

Die nächsten Tage, insbesondere der 16. und 17. August, versprechen zwar leichtere Regenschauer und Bewölkung, halten aber auch höhere Temperaturen zwischen 30°C und 32°C bereit. Der Wind bleibt beständig bei 4 km/h, und die Sonne zeigt sich trotz der Wolken. Diese Tage bieten die perfekte Gelegenheit, Mallorcas Natur in all ihren Facetten zu genießen.

Sonnige Aussichten zum Ausklang der Woche

Die Besucher und Bürger von Llubí werden zum Ende der Woche, insbesondere am 18. und 19. August, mit einem überwiegend wolkenlosen Himmel und ansteigenden Temperaturen bis zu 34°C belohnt. Die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat und der Luftdruck stabil. Somit sind diese Tage ideal, um die Schönheiten Mallorcas im Freien zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:32:35. +++