Wetter Palma de Mallorca (12.08.2024 bis 19.08.2024): Sonnige Aussichten und vereinzelte Regentage

Wetter in Palma de Mallorca: Sommerliche Temperaturen mit leichtem Unwetterhinweis

Der Hochsommer auf Mallorca präsentiert sich in seiner ganzen Pracht, insbesondere in der Metropole Palma. Die kommende Woche bietet sowohl strahlend heiteren Himmel als auch einige kurzweilige Regenmomente, eine ideale Mischung für Urlauber und Einheimische, die sowohl Sonnenbaden als auch die wohltuende Frische eines Sommerregens genießen wollen.

Wetter Highligts der Woche in Palma de Mallorca

Zum Beginn der Woche dürfen wir uns über klaren Himmel freuen, mit Temperaturen, die am Montag, den 12. August 2024, eindrucksvolle 33°C erreichen und uns einen perfekten Tag für Strandbesuche oder Sightseeing liefern. Die Windverhältnisse in Palma sind mild mit einer Stärke von 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit verbleibt bei angenehmen 44%.

Die Sonne begrüßt uns am Dienstag, 13. August, früh um 5:00 Uhr und zieht sich erst gegen 18:48 Uhr wieder zurück, während das Thermometer konstant 32°C anzeigt und für durchgehend sommerlich warme Verhältnisse sorgt.

Der 14. August lässt mit mäßigem Regen und einer Höchsttemperatur von 31°C etwas Abkühlung zu, bevor es am darauf folgenden Tag, dem 15. August, weiter abkühlt und die Quecksilbersäule auf bis zu 27°C sinkt. Der Regen verstärkt sich dabei leicht und es könnte sich gut anbieten, einen gemütlichen Café-Besuch einzuplanen oder die zahlreichen kulturellen Angebote Palmas zu nutzen.

Die Mitte der Woche markiert der 16. August mit leichten Regenfällen und Temperaturen um die 29°C. Perfekt geeignet für Ausflüge in die Natur oder einen entspannten Bummel durch die Stadt mit einem Regenschirm in der Hand.

Das anschließende Wochenende lässt die Regenwolken hinter sich und verabschiedet sich mit einer sanften Portion verstreuter Wolken bei Temperaturen von 31°C am 17. August und einer leichten Abkühlung auf 30°C mit nur wenigen Wolken am 18. und 19. August.

Bei all diesen Wetterbedingungen ist es eminent wichtig, den stets genug Flüssigkeit zu sich zu nehmen und bei sonnigen Verhältnissen einen guten Sonnenschutz zu verwenden. Vor allem an den heißen Tagen ist es ratsam, die siesta zu nutzen und die größte Hitze im Schatten oder in klimatisierten Räumen zu verbringen.

Bleiben Sie also vorbereitet und genießen Sie die kommende Woche in Palma de Mallorca, die sowohl sonnige als auch regnerische Überraschungen für Sie bereithält.

