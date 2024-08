Wetter Santa Eugènia (12.8.2024 bis 19.8.2024): 7-Tage-Prognose und Wettertrends auf Mallorca (12.8.2024)

Das erwartet Sie beim Wetter in Santa Eugènia in der nächsten Woche

Heiß und sonnig geht es diese Woche in Santa EugèniaSanta Eugènia los! Am Montag, den 12. August 2024 und Dienstag, den 13. August 2024, dominiert ein klarer Himmel mit Temperaturen, die bei sengenden 37°C liegen. Ein perfekter Anlass, um die zahlreichen Strände Mallorcas zu genießen, denn eine sanfte Brise sorgt mit nur 4 bis 5 km/h für eine leichte Abkühlung.

Die Sonnenaufgänge werden jeweils um 4:58 Uhr und 4:59 Uhr erwartet, während der Sonnenuntergang die Tage um 18:49 Uhr und 18:47 Uhr beschließen wird.

Der Mittwoch leitet einen Wetterumschwung ein. Mit 34°C etwas milder, jedoch begleitet von moderatem Regen. Gehen Sie sicher, dass Sie Ihre Outdoor-Aktivitäten entsprechend planen und eventuell einen Schirm griffbereit halten. Der Wind frischt leicht auf und es wird eine Windgeschwindigkeit von 6 km/h erwartet.

Am Donnerstag setzt sich der Regen fort und die Temperaturen sinken weiter auf angenehme 27°C. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 60% könnte dieser Tag der ideale sein, um die wunderschöne Naturlandschaft von Santa Eugènia zu erkunden.

Freitag bis Sonntag zeigt sich das Wetter wechselhaft. Freitag wird es mit leichtem Regen und 30°C endlich erträglicher. Die Temperaturen steigen am Wochenende wieder an auf 33°C mit einigen Wolken am Himmel. Starten Sie in ein erlebnisreiches Wochenende, das sowohl Sonnenhungrige als auch Wolkengenießer zufrieden stellen wird.

Die neue Woche beginnt am Montag mit 29°C und einer angenehmen Brise unter zerstreuten Wolken. Es ist ein optimaler Tag, um durch die malerischen Gassen zu schlendern oder sich in eines der gemütlichen Cafés zu setzen und das einzigartige Flair von Santa Eugènia zu genießen.

Die Sonnenauf- und -untergänge während der Woche bewegen sich stetig nach hinten, mit Zeiten von 5:0 bis 5:5 Uhr für den Sonnenaufgang und 18:46 bis 18:39 Uhr für den Sonnenuntergang.

