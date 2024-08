Wetteraussichten für Artà: Eine sommerliche Woche mit vereinzelten Regenschauern (12.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und leichte Regenfälle: So wird das Wetter in Artà

Die kommenden Tage in Artà auf Mallorca versprechen abwechslungsreiche Wetterbedingungen, die sowohl sonnenhungrige Urlauber als auch Naturfreunde, die sich nach etwas Abkühlung sehnen, zufriedenstellen werden. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für Artà für die Woche vom 12. bis 19. August 2024.

Hochsommerliche Temperaturen zu Beginn der Woche

Am Montag, dem 12. August 2024, dürfen sich Einwohner und Besucher über einen klaren Himmel und sommerliche Temperaturen von 28°C freuen. Mit einer leichten Brise von 5 km/h bleibt das Wetter angenehm, und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 64 Prozent. Sonnenaufgang und -untergang sind mit 4:56 Uhr morgens und 18:47 Uhr abends weit gestreckt, was lange Tage am Strand oder beim Erkunden der Insel ermöglicht.

Ungetrübtes Wetter setzt sich fort

Der Dienstag, 13. August 2024, setzt den Trend mit einem weiteren Tag voller Sonnenschein und Temperaturen, die auf 29°C klettern, fort. Der Wind frischt leicht auf 7 km/h auf, während der Druck leicht auf 1011 hPa sinkt.

Erfrischender Sommerregen in der Wochenmitte

Die Mitte der Woche bringt eine kleine Abwechslung in das sommerliche Klima Mallocas. Am 14. und 15. August 2024 wird leichter Regen erwartet, der jedoch mit Temperaturen von 28°C und 26°C das Urlaubserlebnis nicht trüben wird. Der Wind wird mäßig stark sein und die Luftfeuchtigkeit steigt auf bis zu 70 Prozent.

Wochenendwetter bietet Mischung aus Sonne und Wolken

Das Wochenende in Artà verspricht eine ausgewogene Mischung aus sonnigen Abschnitten und bewölkten Phasen. Am 17. August, einem Samstag, ziehen gebrochene Wolken auf, doch es bleibt mit 27°C warm. Der folgende Tag, Sonntag, 18. August, präsentiert sich mit vereinzelten Wolkenfeldern und wiederum hohen Temperaturen von bis zu 29°C.

Leichter Regen zum Ausklang der Woche

Zum Abschluss der Wetterwoche in Artà erwartet uns am 19. August leichter Regen, der bei einer mäßigen Windgeschwindigkeit von 8 km/h für willkommene Frische sorgt. Die Temperaturen bleiben mit 26°C jedoch sommerlich.

Mallorca bietet in Artà wieder einmal eine Palette für jeden Geschmack, sei es Sonnenanbeter oder Naturgenießer. Vergessen Sie nicht, die Prognosen im Auge zu behalten, um Ihre Aktivitäten bestmöglich planen zu können!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:22:54. +++