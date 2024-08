Wetterprognose Esporles: Strahlender Sonnenschein und leichter Regen in Aussicht (12.8.2024)

Aktuelle Wettervorhersage für Esporles

Strahlender Sonnenschein, vereinzelte Regentage und eine frische Brise: Das ist es, was die Einwohner und Besucher von Esporles in den nächsten Tagen erwartet. In unserem Wetterbericht erfahren Sie alles zur kommenden Wetterlage.Esporles

Wochenstart mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen

Der Start in die neue Woche präsentiert sich von seiner besten Seite. Am Montag, dem 12. August 2024, wird die Region mit klarer Sicht und einer maximalen Temperatur von etwa 29 ℃, bei einem leichten Wind von 3 km/h, verwöhnt. Die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 55%, und das Barometer zeigt 1013 hPa. Mit einem Sonnenaufgang um 4:59 Uhr und Sonnenuntergang um 18:50 Uhr, steht einem ausgedehnten Tag unter freiem Himmel nichts im Wege.

Beständiges Sommerwetter mit leichtem Temperatursturz

Passend zum Motto 'Kontinuität ist die Grundlage des Erfolgs', bleibt das Wetter auch am Dienstag, dem 13. August 2024, stabil. Der Himmel zeigt sich klar, die Temperaturen erreichen wiederum die 29 ℃-Marke, und die Windverhältnisse sind mit nur 2 km/h noch ruhiger als am Vortag. Eine Luftfeuchtigkeit von 50% und ein leicht gefallener Luftdruck von 1011 hPa sind zu notieren. Der Tag begrüßt Sie um 5:00 Uhr und verabschiedet sich um 18:48 Uhr.

Der Mittwoch bringt mit sich eine Änderung des Wetterscheins. Die Temperaturen sinken leicht auf 28 ℃, während es zu moderatem Regen kommt. Windgeschwindigkeiten von 5 km/h begleiten den Tag, der eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 59% und gleichbleibenden Luftdruck verspricht. Sonnenaufgang und -untergang markieren den Tag zwischen 5:01 Uhr und 18:47 Uhr.

Nasse Abkühlung und optimale Bedingungen für Naturliebhaber

Die zweite Wochenhälfte überrascht mit einer frischen Brise und feuchten Überraschungen. Am Donnerstag kühlt der moder ate Regen die Luft auf 25 ℃ ab, bei einer Windgeschwindigkeit von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bleibt stabil bei 59%. Auch der Luftdruck steigt auf 1015 hPa. Die Dämmerung beginnt um 5:02 Uhr und endet um 18:46 Uhr.

Freitag lockert leichter Regen die Szenerie auf, während das Thermometer angenehme 27 ℃ anzeigt. Der Wind bewegt sich weiterhin mit 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit fällt etwas auf 56%.

Ein Wochenende mit gemischten Wetterimpressionen

Das Wochenende steht vor der Tür und mit ihm ein Wechselspiel aus Wolken und Sonnenschein. Der Samstag wird begleitet von vereinzelten Wolken mit wieder steigender Temperatur von 28 ℃. Der Sonntag zeigt sich von seiner heiteren Seite mit nur einigen wenigen Wolken bei gleichbleibender Temperatur, perfekt für jegliche Aktivitäten unter freiem Himmel. Die kommende Woche rundet der Montag mit klarem Himmel und angenehmen 27 ℃ anhaltend schönen Wetterbedingungen ab.

Nutzen Sie die Tage, um Esporles und seine Umgebung in vollen Zügen zu genießen. Vergessen Sie an den Regentagen jedoch nicht Ihren Schirm und genießen Sie an den klaren Tagen die wundervolle Atmosphäre Mallorcas.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:29:25. +++