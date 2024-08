Wetterprognose für Algaida – Hochsommerhitze und leichte Abkühlung in Sicht (12.8.2024)

Heiße Tage und laue Nächte: Algaidas Sommerwetter vom 12.08.2024 bis 19.08.2024

Der Hochsommer auf Mallorca macht seinem Namen alle Ehre. Die kommende Woche verspricht in AlgaidaAlgaida ein Wetter, das insbesondere Sonnenanbeter und Hitzeliebhaber erfreut. Doch Achtung: eine kleine Abkühlung steht bevor, und wir verraten Ihnen, wann Sie den Regenschirm nicht vergessen sollten.

Hochsommerliche Temperaturen und ungetrübter Sonnenschein

Die Woche startet in Algaida mit einem klaren Himmel und einer hochsommerlichen Temperatur von 36°C am Montag, den 12.08.2024. Bei einer sanften Brise von 5 km/h ist dies der perfekte Tag für jegliche Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag am Strand. Sonnenanbeter können den ersten Lichtschimmer bereits um 4:58 Uhr erwarten und die Dämmerung setzt gegen 18:48 Uhr ein.

Stillhalten der Hitzewelle am Dienstag

Der folgende Dienstag bleibt mit 35°C ähnlich heiß. Trotz leichter Windzunahme bleibt das Klima trocken, und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 26%.

Wetterumschwung und erfrischende Niederschläge

Am Mittwoch, den 14.08.2024 dreht sich das Blatt: der klare Himmelsanblick macht Platz für mäßigen Regen bei 33°C. Mit höherer Luftfeuchtigkeit von 36% bietet der Tag eine willkommene Erleichterung. Auch der Donnerstag verwöhnt uns nicht mit Sonne, sondern bringt weiteren Moderatregen bei kühleren 26°C und erhöhter Luftfeuchtigkeit. Ein idealer Tag für diejenigen, die eine Auszeit von der Hitze suchen und kulturelle Indoor-Aktivitäten planen.

Temperaturanstieg gegen Wochenende

Trotz leichtem Regen am Freitag steigen die Temperaturen wieder an – erwarten Sie bis zu 30°C. Der Samstag und Sonntag zeigen sich von ihrer freundlicheren Seite mit lockeren Wolkenfeldern, die für angenehmes Sommerwetter sorgen, die Temperaturen pendeln sich stabil bei 32°C ein. Die Woche endet am Montag mit leicht geringeren Temperaturen von 29°C und stärkeren Windstößen.

All jenen, die in dieser Woche ihre Urlaubspläne für Mallorca schmieden oder bereits die mediterrane Insel genießen, steht ein Mix aus klassischem Hochsommerwetter und kurzen Erfrischungen bevor.

