Wetterprognose für Escorca: Eine Woche voller Sonne und Regenschauer (12.8.2024)

Wenn Sie Ihren Aufenthalt in Escorca planen oder einfach wissen möchten, was das Wetter in der bevorstehenden Woche zu bieten hat, dann sind Sie hier genau richtig. Von klarem Himmel und sonnigen Tagen bis hin zu erfrischenden Regenschauern, die Landschaft von Escorca wird diverse Wetterlagen erleben.

Heiter bis wolkig: Das Wetter in Escorca

Die Woche beginnt in Escorca mit einem klaren Himmel und sommerlichen Temperaturen. Am Montag, dem 12. August 2024, klettern die Temperaturen auf ein Hoch von 33°C, begleitet von einer leichten Brise mit Geschwindigkeiten um 2 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 37%, während der Luftdruck 1013 hPa beträgt. Es ist der perfekte Tag, um die wunderschöne Natur Escorcas zu genießen, denn die Sonne grüßt bereits ab 4:58 Uhr und verabschiedet sich erst um 18:49 Uhr wieder.

Der folgende Tag hält das Hochdruckgebiet aufrecht bei 32°C und einem klaren Himmel, ideal für Outdoor-Aktivitäten. Der leichte Wind wird etwas spürbarer sein, doch mit 3 km/h bleibt es weiterhin angenehm. Die relative Feuchtigkeit fällt auf 31%, was für ein ausgezeichnetes Klima sorgt. Bereiten Sie sich auf den Sonnenuntergang um 18:48 Uhr vor und genießen Sie die längeren Abendstunden.

Regen bringt Abkühlung

Mit der Mitte der Woche kommt auch eine Änderung des Wetters. Am 14. August zieht der Himmel zu, und es wird mit moderatem Regen bei 29°C gerechnet, was für eine willkommene Erfrischung sorgt. Der Wind frischt auf 7 km/h auf und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 46% an. Perfect conditions to explore the beauty of Escorca's nature under different weather circumstances.

Auch der 15. August hält sich nicht zurück mit moderatem Regen und kühleren 23°C. Der Wind bleibt konstant bei 6 km/h, während die Feuchtigkeit auf 67% ansteigt – der ideale Tag, um sich in den zahlreichen Cafés und Restaurants von Escorca aufzuwärmen und die regionalen Delikatessen zu probieren.

Richtung Wochenende wieder freundlicher

Doch das Wetter in Escorca lässt sich nicht unterkriegen. Schon am 16. August steigen die Temperaturen wieder auf 26°C an, und der Regen lässt nach zu leichtem Niesel, sodass wieder mehr Unternehmungen im Freien geplant werden können. Von vereinzelten bis zu aufgelockerten Wolken am 17. und 18. August mit Temperaturen um die 28°C und 29°C, bietet das Wochenende wieder optimale Bedingungen, um Escorca in seiner vollen Pracht zu entdecken.

Zum Abschluss der Woche deutet sich eine Wetteränderung an. Am 19. August ziehen dichtere Wolken auf, und es kühlt auf 24°C ab, was jedoch immer noch angenehm ist. Mit einer steifen Brise von 5 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 59% schließt die Woche in Escorca mit einem wechselhaften Bild ab.

Planen Sie Ihre Woche entsprechend, um das Beste aus diesen sommerlichen Tagen in Escorca herauszuholen. Das Wetter mag schwanken, doch die Schönheit der Region bleibt unverändert.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 12.8.2024, 01:28:53. +++