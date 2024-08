Wettervorhersage Alcúdia (12.08.24 bis 19.08.24): Tägliche Prognose und Wetterentwicklung auf Mallorca

Wetterprognose für Alcúdia: Sonnig und warm mit gelegentlichen Regenschauern

Mallorca, das beliebte Urlaubsziel im Mittelmeer, bietet Besuchern nicht nur traumhafte Strände und kulturelle Sehenswürdigkeiten, sondern auch ein reizvolles Klima. Besonders in Alcúdia kann man sich auf warmes Wetter mit klarem Himmel und einigen wenigen Wolken freuen, allerdings sind auch einige regnerische Tage in der nächsten Woche zu erwarten. Perfekt, um die Insel in all ihren Facetten zu genießen.

Strahlender Sonnenschein und angenehme Brisen: Das Wetter in Alcúdia

Montag, 12.08.2024: Mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 30°C können Urlauber und Einheimische einen strahlenden Wochenbeginn genießen. Ein leichter Wind von 6 km/h sorgt für eine erfrischende Brise bei einer Luftfeuchtigkeit von 60% und einem Luftdruck von 1013 hPa. Sonnenauf- und -untergang sind spektakulär anzusehen: Erwachen Sie mit der Sonne um 4:56 Uhr und beobachten Sie ihr Abtauchen am Horizont später um 18:48 Uhr.

Dienstag, 13.08.2024: Die Temperatur steigt leicht auf angenehme 33°C bei einigen wenigen Wolken am Himmel. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 43% und ähnlichen Windverhältnissen bleibt das Wetter ideal für Outdoor-Aktivitäten.

Leichte Regenschauer kündigen sich an

Ab der Wochenmitte ziehen ein paar Wolken auf, die leichte Regenschauer mit sich bringen könnten. Mittwoch, 14.08.2024 kommt es bei 29°C zu leichtem Regen und einer Zunahme der Windgeschwindigkeit auf 9 km/h. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 60% und ein Luftdruck von 1011 hPa sorgen für eine angenehm frische Atmosphäre.

Donnerstag, 15.08.2024: Der Regen verstärkt sich und bei moderaten Regenfällen sinken die Temperaturen auf 27°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 66%, und der Wind bleibt konstant bei 9 km/h. Es ist ein idealer Tag, um die vielfältigen Indoor-Angebote Alcúdias zu erkunden.

Kurze Aufhellungen am Wochenende

Das Wochenende hält einige Lichtblicke bereit, mit Temperaturen, die um die 28°C pendeln. Es wird leichte Regenschauer und aufgelockerte Bewölkung geben, was für angenehme Bedingungen sorgt, die Insel auch bei wechselhaftem Wetter zu genießen. Samstag, 17.08.2024 und Sonntag, 18.08.2024 bieten ein faszinierendes Wechselspiel aus Sonne und Wolken – ideale Voraussetzungen für spontane Ausflüge. Zum Ausklang der Woche, am Montag, 19.08.2024, erwarten wir eine Abkühlung auf 26°C bei überwiegend bewölktem Himmel, bevor die neue Woche wieder mehr Sonnenstunden verspricht.

