Wettervorhersage für Consell (12.08.2024 bis 19.08.2024): Sonnenschein und sommerliche Temperaturen

Strahlender Sonnenschein und heiße Tage erwartet Consell

Die sommerliche Hitze hat die malerische Gemeinde Consell auf Mallorca fest im Griff, und die kommende Woche verspricht weiterhin viel Sonnenschein mit klarem Himmel. Lasst uns gemeinsam einen Blick auf die detaillierte Wettervorhersage für die Zeit vom 12. August 2024 bis zum 19. August 2024 werfen.

Temperaturen klettern auf Spitzenwerte

Der Beginn der Woche startet mit Temperaturen, die die 37°C-Marke erreichen und die bei Windstärken von nur 3 km/h der Hitze kaum entgegenwirken. Die Einwohner und Besucher von Consell können sich am Dienstag, den 13. August 2024, auf ähnlich hohe Temperaturen von bis zu 36°C freuen, allerdings mit etwas mehr Wind. Die relative Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten um 25% angenehm niedrig, und der Luftdruck ist mit etwa 1012 bzw. 1011 hPa stabil.

Regenschauer bringen Abkühlung Mitte der Woche

Am Mittwoch, den 14. August 2024, ziehen dann einige Regenwolken auf und bringen moderate Regenfälle mit sich, die für eine willkommene Abkühlung auf bis zu 33°C sorgen. Die Luftfeuchtigkeit steigt dabei auf 34%. Der Regen setzt sich am 15. August 2024, also Donnerstag, fort und kühlt die Luft weiter auf angenehme 26°C ab. Die Bewohner von Consell können allerdings erhöhte Luftfeuchtigkeit und Windstärken von bis zu 7 km/h erleben.

Wetterberuhigung zum Wochenende

Zum Wochenende hin beruhigt sich das Wettergeschehen wieder. Am Freitag, den 16. August, gibt es nur leichtere Regenschauer, und die Temperaturen steigen erneut auf 30°C. Dieser Trend setzt sich fort mit einer Mischung aus wenigen Wolken und sonnigen Abschnitten am Samstag und Sonntag, wobei die Temperaturen bis auf 33°C klettern.

Ausblick auf die folgende Woche

Die neue Woche beginnt mit leichter Bewölkung und angenehmeren Temperaturen von 29°C am 19. August 2024. Windschwankungen und eine steigende Luftfeuchtigkeit könnten für etwas mehr Dynamik im Wettergeschehen sorgen.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Consell

Besonders früh können Naturliebhaber in diesen Tagen den Sonnenaufgang in Consell erleben – bereits um 04:58 Uhr zeigt sich die Morgensonne am Himmel. Der Sonnenuntergang hüllt die Umgebung gegen 18:49 Uhr in goldene Farben, ein echtes Spektakel für alle Romantiker und Fotografie-Begeisterte.

