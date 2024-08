7-Tage-Wetterausblick Estellencs: Sommerhitze und vereinzelte Schauer (13.8.2024)

Mallorcas malerische Ortschaft Estellencs erwartet sommerliche Temperaturen

Während die Ferienzeit auf Mallorca ihren Höhepunkt erreicht, präsentiert Estellencs eine Vielfalt von sommerlichen Zuständen, die sowohl Sonnenanbeter als auch Regenschirmträger herausfordern werden.

Klare Himmel und angenehme Brisen als Auftakt

Dienstag, 13. August 2024 begrüßt uns mit strahlendem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 30°C, begleitet von leichten Winden von nur 2 km/h, die für eine erfrischende Brise sorgen. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 57% und einem Luftdruck von 1011 hPa stellt sich ein perfekter Tag für alle Outdoor-Aktivitäten ein. Sonnenaufgang und -untergang verzaubern den Himmel um 05:00 Uhr bzw. 18:49 Uhr.

Abwechslungsreiche Wetterbedingungen in Estellencs

Der Mittwoch, 14. August 2024, läutet eine leichte Veränderung ein. Obwohl die Temperaturen bei angenehmen 29°C liegen, kündigt sich mäßiger Regen an. Winde nehmen auf 11 km/h zu und die Feuchtigkeit steigt auf 69%, was zu einer etwas drückenden Atmosphäre führen kann. Barometrische Messungen zeigen 1009 hPa.

Am Donnerstag, 15. August, verstärken sich die Niederschläge zu heftigem Starkregen, bei jedoch weiterhin warmen 26°C. Windgeschwindigkeiten von 9 km/h und eine anhaltende hohe Luftfeuchtigkeit kennzeichnen diesen Tag. Mit einem Anstieg des Luftdrucks auf 1014 hPa dürfte der Tag trotz der kräftigen Schauer einen stabilen Verlauf nehmen.

Leichte Erholung bei wechselhaftem Wetter

Ein Lichtblick am Freitag, 16. August - das Wetter zeigt sich gnädig mit nur leichten Regenschauern und Temperaturen, die sich um 27°C bewegen. Der Wind beruhigt sich ein wenig auf 8 km/h, und der Luftdruck bleibt stabil bei 1015 hPa.

Ein sonniges Wochenende steht bevor

Das Wochenende in Estellencs verspricht, den Sommer von seiner besten Seite zu zeigen. Sowohl der Samstag, 17. August, mit klarem Himmel und geringer Böen wie der Sonntag, 18. August, mit vereinzelten Wolken, bieten ideale Bedingungen, um die außergewöhnliche Landschaft der Gegend zu genießen. Temperaturen bleiben konsistent um die 28°C mit einer leichten Erhöhung der Feuchtigkeit auf 66%, während der Luftdruck auf ein angenehmes 1015 hPa klettert.

Die darauffolgenden Tage halten an diesem Schema fest, mit klaren Himmeln am Montag und leicht zunehmenden Winden, was die Vorzüge des mediterranen Klimas vollends zur Geltung bringt.

