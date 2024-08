7-Tage-Wettertrend für Binissalem: Schwankende Temperaturen und vereinzelter Niederschlag (13.8.2024)

Wetterübersicht für Binissalem

Die Bewohner und Besucher von Binissalem auf Mallorca können sich in der kommenden Woche auf eine abwechslungsreiche Wetterlage einstellen. Wir erleben einen Mix aus sonnigen Tagen, gelegentlichem Regen und variierenden Temperaturen.

Wetter heute: Leichte Bewölkung und Hitze

Am heutigen Dienstag, den 13. August 2024, dürfen wir in Binissalem einen überwiegend sonnigen Tag mit nur einigen wenigen Wolken erwarten. Die Temperaturen klettern auf heiße 37°C, während der Wind gemächlich mit 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 21%, was für ein angenehm trockenes Klima sorgt.

Mittwoch bringt Abkühlung durch Regen

Der Mittwoch gestaltet sich mit moderatem Regen und einer Höchsttemperatur von 33°C deutlich kühler. Die Niederschläge bringen zudem eine höhere Luftfeuchtigkeit mit sich, die bei 40% liegt, und der Wind verstärkt sich leicht auf 7 km/h.

Wochenmitte mit weiteren Regenschauern

Am Donnerstag und Freitag hält das mäßige bis leichte Regenwetter an, und die Temperaturen bewegen sich um die 26°C bzw. 28°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt, was die Tage etwas feuchter gestalten wird, während der Wind mit 6 km/h bzw. 4 km/h weiterhin moderat bleibt.

Wochenende in Binissalem: Erholung vom Regen

Das Wochenende startet mit leichtem Regen am Samstag, doch die Sonne erkämpft sich danach ihren Raum zurück. Mit Temperaturen, die wieder auf bis zu 32°C ansteigen, und dem Wechsel zu einer teilweise bewölkten Wetterlage, ist das Freiluftvergnügen wieder angesagt.

Ausblick auf die nächste Woche: Sommerlich klar

Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite: Die Tage werden klar und sonnig mit leichtem Wind und angenehmen Temperaturen um die 31°C bis 32°C.

Tägliche Sonnenauf- und -untergänge

Die Sonnenaufgangszeiten in Binissalem bewegen sich in der nächsten Woche zwischen 4:59 Uhr und 5:5 Uhr, während die Sonnenuntergangszeiten von Tag zu Tag auf ca. 18:38 Uhr abnehmen. Ein herrliches Schauspiel, das gerade in den wärmeren Tagen zum Genießen einlädt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:23:43. +++