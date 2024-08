7-Tage-Wettertrend für Puigpunyent: Sonnenschein und Sommerregen (13.8.2024)

Strahlender Sonnenschein und sommerliche Schauer: Das Wetter in Puigpunyent

Das reizvolle Dorf Puigpunyent, malerisch eingebettet in die majestätische Landschaft Mallorcas, erlebt eine Woche voller meteorologischer Kontraste. Von klarem Sternenhimmel bis zu erfrischenden Regengüssen - wir nehmen die Wetterkapriolen des kommenden Siebentagezeitraums genauestens unter die Lupe.

Gemächlicher Sommerbeginn mit Sonnenschein

Am Dienstag, den 13. August 2024, zeigt sich der Himmel über Puigpunyent von seiner schönsten Seite. Mit einer maximalen Temperatur von 28℃ und einem sanften Lüftchen von nur 2 km/h bleibt es nahezu windstill. Geringe Luftfeuchtigkeit von 53% und ein Luftdruck von 1011 hPa sorgen für ideale Bedingungen, die Sonne in vollen Zügen zu genießen. Die Sonne begrüßt uns schon um 05:00 Uhr morgens und verabschiedet sich erst um 18:48 Uhr am Abend.

Wolkeneinbruch und sommerliche Regengüsse

Die darauffolgenden Tage bringen Veränderung. Der Mittwoch beginnt noch angenehm warm mit 27℃, doch dann ziehen Wolken auf und es kommt zu mäßigem Regen bei einer Windgeschwindigkeit von 9 km/h. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit von 64% und ein leicht gesunkener Luftdruck auf 1009 hPa kündigen die bevorstehenden Niederschläge an, welche die Landschaft rund um Puigpunyent erfrischen werden.

Nicht weniger nass präsentiert sich der Donnerstag. Mit heftigen Regenfällen und Temperaturen um 24℃ wird die Regenjacke zum unverzichtbaren Begleiter. Eine leichte Brise begleitet den Tag, während die Luftfeuchtigkeit auf 66% steigt und der Luftdruck sich bei 1014 hPa stabilisiert.

Das Wetter am Freitag bleibt mit leichten Regenschauern und 25℃ in freundlicheren Bahnen. Der Wind hält sich dezent zurück und die Luftfeuchtigkeit von 61% lässt die Luft angenehm erscheinen.

Rückkehr des sommerlichen Glanzes

Ab Samstag kehrt der Sommer nach Puigpunyent zurück. Trotz vereinzelter Wolken erreicht das Thermometer angenehme 27℃. Eine leichte Brise, die sich auch am Sonntag bei klarem Himmel fortsetzt, beschert uns ein perfektes Wochenende zum Entspannen in der Natur oder einem Bummel durch Puigpunyent. Mit Temperaturen konstant um die 26-27℃ lässt es sich hervorragend aushalten.

Die neue Woche startet Montag erneut klar mit einer Maximaltemperatur von 26℃ und einem leichten Wind. Perfekte Bedingungen für all jene, die die Sommerzeit im Freien genießen möchten.

Fazit: Eine Woche voller Abwechslung

Insgesamt erwartet Einwohner und Besucher von Puigpunyent eine Woche, die geprägt ist von typisch sommerlichen Charakter. Sonnige Augenblicke wechseln sich mit erfrischenden Regentagen ab, was die abwechslungsreiche Landschaft nur noch reizvoller macht. Ob beim Wandern, Entspannen oder kulturellen Entdeckungen - das Wetter bietet für jede Aktivität die passende Kulisse.

