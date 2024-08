Aktuelle Wetterprognose für Deià: Eine sommerliche Woche voller Sonne und Regenschauer (13.8.2024)

Das Wetter in Deià: Von strahlendem Sonnenschein bis zu erfrischenden Regenschauern

Der Sommer zeigt sich in Deià von seiner vielseitigen Seite: In der Woche vom 13. August 2024 bis zum 20. August 2024 erwarten Sie hohe Temperaturen, gelegentliche Niederschläge und angenehm leichte Brisen. Die malerische Stadt auf Mallorca bietet in dieser Zeit perfekte Bedingungen für alle, die sowohl Sonne als auch die natürliche Abkühlung durch gelegentliche Regengüsse zu schätzen wissen.

Sommerwärme und leichte Wolkenformationen

Am Dienstag, den 13. August 2024, werden Sie von einem strahlend blauen Himmel mit ein paar Wolken begrüßt. Die Temperaturen erreichen sommerliche 33°C, während eine sanfte Brise mit einer Geschwindigkeit von 3 km/h durch die Straßen von Deià weht. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei angenehmen 42%, und der Luftdruck liegt bei 1011 hPa.

Erfrischender Regen zur Wochenmitte

Mit dem Mittwoch ändert sich das Wetterbild etwas, denn es ist mit heftigem Regen bei immer noch warmen 31°C zu rechnen. Hinzu kommt ein auf 9 km/h verstärkter Wind, was die Luftfeuchtigkeit auf 60% anheben wird, und der Druck bleibt mit 1010 hPa nahezu unverändert.

Der Donnerstag setzt den nassen Trend mit mäßigem Regen und einer Abkühlung auf 26°C fort. Der Wind lässt etwas nach und weht mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 72% ansteigt, was zu einer drückenden Atmosphäre führen kann. Der Luftdruck erholt sich auf 1015 hPa.

Aussichten für das kommende Wochenende

Die folgenden Tage des Freitags und Samstags halten leichten Regen bereit, wobei die Temperaturen bei angenehmen 28°C bis 31°C verweilen. Die Windgeschwindigkeit bleibt gering und die Feuchtigkeit pendelt sich um die 50%-Marke ein. Wir sehen eine Stabilisierung des Luftdrucks auf 1015 hPa.

Sonnenhungrige können sich auf den Sonntag und den darauf folgenden Montag freuen, an denen sich die Wolkendecke auflockert und die Sonne sich häufiger zeigt. Die Maximalwerte der Temperatur liegen weiterhin bei 31°C, sodass man perfekte Bedingungen vorfindet, um die zahlreichen Freiluftaktivitäten Deiàs zu genießen.

Wetterübersicht für Deià

Wetter am Dienstag: Wenige Wolken, 33°C, Windgeschwindigkeit 3 km/h

Wetter am Mittwoch: Starker Regen, 31°C, Windgeschwindigkeit 9 km/h

Wetter am Donnerstag: Mäßiger Regen, 26°C, Windgeschwindigkeit 8 km/h

Wetter am Freitag: Leichter Regen, 28°C, Windgeschwindigkeit 6 km/h

Wetter am Samstag: Leichter Regen, 31°C, Windgeschwindigkeit 3 km/h

Wetter am Sonntag: Aufgelockerte Bewölkung, 31°C, Windgeschwindigkeit 3 km/h

Wetter am Montag: Klarer Himmel, 30°C, Windgeschwindigkeit 4 km/h

Wählen Sie Ihre Aktivitäten in Deià weise aus und genießen Sie diese wunderschöne Woche so, dass sie noch lange in Erinnerung bleibt!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:28:50. +++