Aktuelle Wetterprognose für Santa Margalida: Sonnenschein und Regenschauer im Wechsel (13.8.2024)

Sommerliche Temperaturen und wechselhaftes Wetter in Santa Margalida

Die kommenden Tage in Santa Margalida bieten eine Mischung aus strahlendem Sonnenschein, erfrischenden Regenschauern und angenehmen Temperaturen. Urlauber und Einheimische können sich auf eine abwechslungsreiche Woche freuen, allerdings sollte der Schirm nicht vergessen werden.

Wetterübersicht für die Woche vom 13. August bis 20. August 2024

Mit einem klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 34°C startet Santa Margalida am 13. August 2024 sommerlich heiß in die neue Woche. Ein leichter Wind von 7 km/h sorgt für eine angenehme Brise. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 35% relativ niedrig und der Luftdruck bei 1010 hPa stabil.

Der darauf folgende Tag, der 14. August, bringt eine kleine Abkühlung mit sich. Leichter Regen und Temperaturen von etwa 30°C laden zu Aktivitäten drinnen oder zu einem Spaziergang in der Natur mit entsprechender Regenbekleidung ein. Die Windgeschwindigkeit nimmt leicht zu auf 11 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 58%, bei einem Druck von 1009 hPa.

Am 15. August müssen Einwohner und Gäste mit starken Regenfällen rechnen. Trotz des unbeständigen Wetters bleibt es mit 26°C relativ warm, bei einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 69%, und der Luftdruck steigt auf 1015 hPa an.

Ein mäßiger Regen wird für den 16. August erwartet, begleitet von Temperaturen um die 27°C und einem leicht reduzierten Wind von 8 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt immer noch im angenehmen Bereich mit 63%.

Ab dem 17. August ist wieder mehr Sonnenschein angesagt. Mit einem klaren Himmel und Temperaturen von 29°C ist es der perfekte Tag, um die Schönheiten von Santa Margalida im Freien zu genießen. Der Wind beruhigt sich auf 6 km/h und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 55%.

Über das Wochenende hinweg bleibt das Wetter gemischt: Der 18. August wird von bedeckten Himmeln dominiert, während der 19. August vereinzelte Wolken bei ebenfalls 29°C und 27°C verspricht. Die Windgeschwindigkeiten halten sich moderat und die Luftfeuchtigkeit bewegt sich zwischen 54% und 57%.

Die nächste Woche beginnt dann wieder mit klarem Himmel am 20. August und maximalen Temperaturen von 30°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von lediglich 3 km/h und einer niedrigeren Luftfeuchtigkeit von 47% endet der Wetterberichtszyklus sehr entspannt.

Tipps für die Wetterbedingungen in Santa Margalida

Passen Sie Ihre Pläne entsprechend der Wettervorhersage an und vergessen Sie nicht, Sonnenschutz sowie Regenschutz zu nutzen, da sich das Wetter schnell wandeln kann. Genießen Sie die warmen Tage in Santa Margalida und seien Sie auf die Regenschauer vorbereitet, die für Erfrischung in der mediterranen Sommerhitze sorgen.

