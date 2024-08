Heitere Aussichten: Das Wetter in Petra, Mallorca für die kommende Woche (13.08.2024 - 20.08.2024)

Wochenwetter in Petra, Mallorca: Sonnenschein pur und angenehme Brisen

Die Sonne über Petra, einer idyllischen Gemeinde im Herzen von Mallorca, zeigt sich von ihrer besten Seite. Mit einer Woche voller klarem Himmel und Temperaturen, die ein wahres Sommerparadies versprechen, können Einheimische und Besucher gleichermaßen aufatmen und die sommerlichen Tage voll auskosten.

Temperatur und Himmel – Ein Traum in Azur

Am Dienstag, den 13. August 2024, strahlt die Sonne über Petra mit Temperaturen um 28°C und einem leichten Wind, der die leichte Hitze mit einer Brise von 6 km/h erträglicher macht. Diese Kombination verspricht einen perfekten Tag, um die Natur und die Strände Mallorcas zu genießen.

In der Nacht legen sich die Sterne über die stillen Straßen Petras, während die Luft leicht und klar bleibt. Eine geringe Luftfeuchtigkeit von 32% und ein stabiler Druck von 1009 hPa sorgen für komfortable Abendstunden.

Die weitere Woche in der Übersicht

Die darauffolgenden Tage bleiben in Petra dem Sonnenschein treu. Hier ein kurzer Überblick des strahlenden Wetters:

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten bleiben nahezu gleich, wobei die Tage in Petra leicht kürzer werden, was den nahenden Herbst signalisiert.

Ausblick für Freizeitaktivitäten in Petra

Ob Sie nun einen Ausflug in die nahegelegenen Berge planen, durch die malerischen Gassen Petras schlendern oder die kulinarischen Köstlichkeiten in einem der zahlreichen Restaurants und Cafés probieren möchten, die Wetterbedingungen sind ideal. Vergessen Sie jedoch nicht, auf Sonnenschutz zu achten, insbesondere in der Mittagszeit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:37:13. +++