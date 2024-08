Marratxí Wettertrend: Heiße Augusttage mit vereinzelten Niederschlägen (13.8.2024)

Wettervorhersage Marratxí: Sonnig bis wolkig mit Chancen auf Regen

Die Sommerhitze hält in Marratxí auf Mallorca weiterhin an, gefolgt von erfrischenden Regenschauern. Mit Temperaturen, die in dieser Woche bis zu 34°C erreichen, sollten die Einwohner und Besucher ihre Tagespläne entsprechend anpassen. Lichtschutzfaktor und Hydration werden Ihre besten Verbündeten sein, um die sengende Sonne in dieser Periode zu bewältigen.

Temperatur und Wetterphänomene im Überblick

Von klarem Himmel bis gelegentlichen Regenfällen, das Wetter bietet diverse Abwechslungen. Die Luftfeuchtigkeit schwankt zwischen gemäßigten 34% am Dienstag und erhöhten 63% am Mittwoch, was die Tage etwas schwerer erscheinen lassen könnte.

Die Vorhersage im Detail

Ein Blick auf das Wochenende in Marratxí

Das Wochenende in Marratxí sieht vielversprechend aus, mit einer Mischung aus Sonne und leichten Wolken. Die Temperaturen bleiben mit bis zu 32°C im hochsommerlichen Bereich. Wer die mallorquinische Sonne genießen möchte, sollte den Samstag nicht verpassen, während am Sonntag ideales Wetter für einen gemütlichen Marktbesuch oder eine Entdeckungstour in der Umgebung herrscht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:35:12. +++