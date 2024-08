Sonnige Aussichten und vereinzelte Schauer: Die Wetterprognose für Bunyola, 13.08.2024 bis 20.08.2024

Die Wetteraussichten für Bunyola im Herzen Mallorcas

Die malerische Gemeinde Bunyola im Herzen Mallorcas steht vor einer abwechslungsreichen Wetterwoche. Unsere umfassende Wettervorhersage vom 13. August 2024 bis 20. August 2024 bietet Ihnen alle Informationen, um Ihren Aufenthalt oder Ihre Aktivitäten perfekt zu planen.

Herrliche Sommerwärme und leichte Brisen: Wettertrends in Bunyola

Der Dienstag, 13. August, begrüßt die Einwohner und Besucher von Bunyola mit einer maximalen Temperatur von 32°C und ein paar vereinzelten Wolken am Himmel. Ein leichter Wind von nur 3 km/h sorgt für angenehme Kühle. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 36%, bei einem Luftdruck von 1011 hPa. Der Sonnenaufgang um 4:59 Uhr und der Sonnenuntergang um 18:48 Uhr rahmen einen langen, sonnenreichen Tag ein.

Nässe und Abkühlung: Unwetterwarnung für Bunyola

Am Mittwoch, 14. August, müssen sich die Bürger auf schwere Regenfälle einstellen, die Temperaturen fallen auf angenehme 30°C. Stärkere Windböen von 8 km/h begleiten den Regen. Die höhere Luftfeuchtigkeit von 53% und ein Luftdruck von 1010 hPa kennzeichnen diesen unbeständigen Tag. Mit der Morgendämmerung um 5:00 Uhr und der Abenddämmerung um 18:47 Uhr bleibt genügend Zeit für indoor-Aktivitäten.

Leichte Besserung aber immer noch Regenschirme bereithalten

Der Donnerstag und Freitag, 15. bis 16. August, kündigen sich mit moderatem bis leichtem Regen an und sorgen für eine weitere Abkühlung auf 24°C bzw. 26°C. Während die Windstärke nachlässt, steigt die Luftfeuchtigkeit auf bis zu 68%. Der Luftdruck bleibt stabil bei 1015 hPa.

Aussicht auf Besserung: Sonne kehrt zurück nach Bunyola

Ab Samstag, 17. August, dürfen sich die Menschen in Bunyola wieder auf Sonne freuen. Trotz leichter Regenschauer erwärmt sich die Luft auf angenehme 29°C und die Wolken beginnen aufzubrechen. Die Windverhältnisse bleiben mit 2 bis 4 km/h minimal und die Feuchtigkeit sinkt leicht.

Erfrischend klarer Himmel - perfektes Urlaubswetter

Den Höhepunkt der Woche markiert das Wochenende ab Samstag, 19. August, wenn der Himmel über Bunyola endgültig aufklart. Mit Temperaturen von 29°C und klarem Himmel steht der Outdoor-Aktivität nichts mehr im Weg. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben konstant, was für eine stabile Wetterlage spricht.

Planungssicherheit für die Woche vom 13.08.2024 bis 20.08.2024 in Bunyola

Zusammenfassend erwartet Bunyola eine Woche voller Wetterkapriolen, die jedoch mit einem strahlenden Ausklang endet. Planen Sie Ihre Woche daher mit Bedacht und nutzen Sie die schönen Tage für Ausflüge in die Natur oder an die Strände Mallorcas. Bleiben Sie für den Mittwoch und Donnerstag lieber in überdachten Bereichen. Genießen Sie die klaren Tage zum Ende der Woche und erleben Sie Bunyola von seiner schönsten Seite.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 13.8.2024, 01:25:27. +++